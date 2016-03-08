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Posted inسياسة واقتصاد

التجارة الكويتية : إحالة تعديل لقانون الخصخصة للبرلمان خلال شهرين

(رويترز) – قال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي اليوم الثلاثاء إن من المقرر إحالة تعديل لقانون الخصخصة إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
التجارة الكويتية : إحالة تعديل لقانون الخصخصة للبرلمان خلال شهرين

(رويترز) – قال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي اليوم الثلاثاء إن من المقرر إحالة تعديل لقانون الخصخصة إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين.

 

جاءت تصريحات الوزير في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت.

 

وذكر الوزير أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت “خلال شهرين على أقصى تقدير”.

 

وأضاف “بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع.”

 

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل الشايع خلال المتلقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

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