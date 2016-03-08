بتمويل منظمة مسيحية متطرفة، تقرير عن وجود أكثر من 31 ألف امرأة حامل داخل صفوف «داعش»

اثار تقرير مشبوه مخاوف كبيرة من المسلمين في أوروبا وبريطانيا والغرب عموما بعد نقله مزاعم عن شعبية تنظيم داعش الإرهابي هناك. و زعم تقرير بريطاني صادر عن جهة تدعي محاربة التطرف الديني (وتقتصر على التطرف الإسلامي )

وجود أكثر من 31 ألف امرأة حامل داخل صفوف «داعش» مما يثير مخاوف حول جيل جديد يتم تنشأته من “الإرهابيين الصغار” بحسب المخاوف التي أثارها التقرير في الصحف البريطانية مثل الإندبندنت.

وكانت مؤسسة للتحقيقات الصحفية الاستقصائية قد كشفت أن مؤسسة كويليام حصلت على تمويل من مليون دولار من مؤسسات مسيحية متطرفة ومن ما يعرف باسم حزب الشاي وهي جماعات أمريكية محافظة في الحزب الجمهوري.

وتساهم مؤسسة كويليام بالتأثير على السياسة والاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة البريطانية في سياساتها.

وأجرى فريق في مؤسسة كويليام المعنية بمكافحة التطرف دراسة عن الطريقة التي يتبعها تنظيم داعش لتجنيد وتدريب الأطفال على العمليات المتطرفة من خلال التلقين سواء في البيت أو المدرسة.

(ماجد نواز -إلى اليمين- مؤسس وشريك في مؤسسة كويليام وهو باكستاني الأصل كان متشددا وفاعلا في حزب التحريرالإسلامي)

وفي التقرير الصادر تحت عنوان «أطفال الدولة الإسلامية» الذي اعتمدته الأمم المتحدة، زعم التقرير أن نحو 50 طفلا من المملكة المتحدة يجرى الآن تنشئتهم على التشدد في دولة «الخلافة»بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وأفادت نيكيتا مالك، كبيرة الباحثين في مؤسسة كويليام بأنه «يجري الآن وبشكل منظم صناعة للجيل الجديد من المتشددين»، مضيفة أن حقيقة حمل 31 ألف امرأة داخل التنظيم الآن «تظهر أن الأمر ليس عشوائيا بأي حال من الأحوال. فما يحدث هو عملية إعداد بعيدة المدى لهؤلاء الأطفال كي ينشأوا على فكر ديني متطرف يعتمد على التلقين». وأضافت مالك أن «النتائج المهمة التي توصلنا لها بشأن سبب إيجاد جيش كهذا هو أن عقول الأطفال صفحة بيضاء تماما، فهم يفتقدون للقدرات الإدراكية وللقدرة على اتخاذ القرار، ولذا يسهل استقطابهم باعتبارهم خامة سهلة يمكن تشكيلها لفعل أي شيء».

يذكر أن أحد دعة الحرب على الإسلام، وهو سام هاريس تبرع أيضا لمؤسسة كويليام بـ 20 ألف دولار سنة 2014 وهو من عتاة المحافظين ويطالب باستخدام التعذيب ونشر مراقبة جماعية المسلمين أو أي شخص قد يكون مسلما (راجع التحقيق الصحفي حول ذلك هنا).



وتحصل كويليام على تمويل من 1,080,997 دولار من مؤسسة جون تملبتون ويمتد من سبتمبر 2014 وحتى يونيو 2017 ويتولى إدارة التمويل مدير سابق في كويليام وهو غفار حسين الذي ساهم في فرض قيود ضد الشبان المسلمين في بريطانيا لدى ممارسة شعائرهم.

(صور من داخل التقرير)

رابط التقرير: http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/fre…