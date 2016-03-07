هزة أرضية بالبحر الأحمر تطول مكة وعسير وجازان

سجلت أجهزة الرصد الزلزالي التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ليلة أمس الإثنين، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر بقوة 3 على مقياس ريختر، طالت مدن مكة وعسير ومنطقة جازان وجزر فرسان؛ جنوب غرب المملكة.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن الهزة الأرضية تأتي في تكرار لموقع الهزتين يوم أمس الإثنين في عرض البحر الأحمر، فيما كانت قد شهدت منطقة جازان خلال عامين هزات عدة، تعود لأسباب أعمال تفجيرات في عكوة، بحسب مختصين وأهالٍ.

وكانت أخر هزة أرضية (زلزال) شهدتها السعودية هي التي ضرب منطقة حائل؛ شمال غرب المملكة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت قوتها تقدر بـ 2.3 ريختر.

وهناك من يفسر تكرار الزلازل في السعودية بسبب موقعها الجيولوجي في ما يعرف بـ “فالق البحر الأحمر”. وتسبب زلزال في العام 1995 بدمار كبير في مدينة تبوك والمدن المجاورة لها، وكذلك تعرضت محافظة حقل ومركز البدع شمال منطقة تبوك الواقعة شمال غربي السعودية يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 1999 لثلاث هزات أرضية، كانت أقواها بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.