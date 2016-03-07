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Posted inسياسة واقتصاد

الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية في السعودية 
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

كشف وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وجه بربط إستراتيجية سوق العمل مع خطط التنمية الوطنية.

 

وخلال محاضرة بجامعة الأمير سلطان بالرياض، قال الوزير إن إدارة سوق العمل تتم من خلال منظومة تضم الوزارة والمؤسسات الشقيقة والمتمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

ووفقاً لصحيفة “الجزيرة” السعودية، قال “الحقباني” إن منظومة العمل تعمل على توفير فرص عمل مستدامة للسعوديين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق احتياجات سوق العمل، ورفع نسبة مساهمتهم في القطاع الخاص، وتوفير الآليات الأساسية لجعل سوق العمل فعال ومزدهر، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية للسعوديين في القطاع الخاص.

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