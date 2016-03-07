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Posted inسياسة واقتصاد

مئات العمال الغاضبين في السعودية يحتجزون 200 إداري بسبب تأخر صرف رواتبهم

مئات الوافدين الغاضبين يحتجزون 200 إداري في شركتهم بسبب تأخرها عن صرف رواتبهم منذ أشهر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مئات العمال الغاضبين في السعودية يحتجزون 200 إداري بسبب تأخر صرف رواتبهم

احتجز نحو 730 عاملاً لدى إحدى الشركات في السعودية نحو 200 إداري داخل مقر شركتهم في مدينة الدمام؛ شرق المملكة، بسبب تأخر صرف رواتبهم.

 

وذكرت صحيفة “مكة” السعودية، اليوم الإثنين، إن مكتب العمل بالدمام أنهى أزمة توقف 730 عاملاً يتبعون لإحدى الشركات عن العمل واحتجازهم 200 إداري داخل مقر الشركة لحين صرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.

 

وقال مدير المكتب عمير الزهراني، في بيان أمس الأحد، إن إدارة التفتيش بالمكتب تحركت على الفور فوجهت مفتشيها للشخوص على الموقع ميدانيا، وتبين أن للعمال راتبين لم يحصلوا عليهما، ومن ثم أمكن احتواء الموقف، حيث استدعي ممثل الشركة والتفاهم معه على ضرورة تسليم العمال جميع حقوقهم المتأخرة، وأخذ تعهد عليه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات النظامية.

 

وأضاف أن تأخير الأجور والرواتب يتعارض مع نظام العمل ويعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب وله انعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.

 

ولم تذكر الصحيفة اليومية اسم الشركة أو مجال عملها، أو حتى جنسيات العمال الذين يعتقد بأن أغلبهم غير سعوديين. كما لم تعط الصحيفة مزيداً من التفاصيل حول حادثة الاحتجاز.

 

وتؤكد التقارير الواردة من السعودية؛ أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، تأخر صرف العديد من الشركات لمستحقات موظفيها خلال الأشهر الأخيرة؛ نتيجة أسباب عدة، أبرزها تأثر المملكة بهبوط أسعار النفط.

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