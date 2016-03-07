إيران تقضي بإعدام ملياردير في قضية احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار

رويترز وصحف – قال متحدث قضائي إيراني يوم الأحد إن محكمة قضت بإعدام رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني واثنين من شركائه بتهمة الاختلاس في قضية حظيت بمتابعة كبيرة بسبب دور زنجاني البارز في مساعدة الحكومة على تفادي العقوبات المرتبطة بالنفط.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي في بث مباشر على التلفزيون إن المحكمة الإسلامية أدانت المدعى عليهم “بإشاعة الفساد في الأرض” وهي عقوبة تستوجب الإعدام وأمرتهم بإعادة الأموال التي اختلسوها من شركة النفط الحكومية الإيرانية وغيرها.

ولا يزال أمام المدعى عليهم فرصة لاستئناف الحكم في القضية التي ترتبط بعمولات تقاضاها بصفقات سرية لتفادي العقوبات الاقتصادية بحسب صحيفة ديلي ميل التي أشارت إلى أن المحكمة كانت علنية في سابقة جديدة غير مسبوقة نشرت صور لمجرياتها عالميا.

وكانت ثروة زنجاني تقدر بـ 13 مليار دولار قبل القبض عليها بعد أن كان يتباهى بثروته.