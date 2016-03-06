السعودية: إلزام أفراد عائلة المقيم والمواطن بالتأمين الصحي في شركة واحدة ويمنع المخالفين من السفر

حظر مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية قيام العائلة الواحدة (عائلة المواطن أو المقيم) بالتأمين الصحي في أكثر من شركة وإلزامها بالتأمين في شركة واحدة وأن يكون لكل فرد وثيقة واحدة ومن يحمل وثيقتي تأمين لن يسمح له بالسفر وعليه إلغاء واحدة منهما.

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن “مسؤول رفيع” في إحدى شركات التأمين إن هذه الخطوة تأتي للحد من العشوائية وتنظيم التأمين الصحي بما يتناسب مع مصالح الشركات بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.

وذكرت الصحيفة اليومية أنه لن يُقبل تجديد الأوراق الرسمية في حال تأمين العائلة في أكثر من شركة، إذ تم ربط ذلك إلكترونياً مع المديرية العامة للجوازات.

وأضافت أن هناك من يحصل على تأمين معين بسبب مرض ما، ويضطر إلى التأمين لأفراد أسرته في شركة أخرى، وهذا غير مسموح، مشيرة إلى إن القواعد تلزم المستفيد أن تكون العائلة كاملة ببوليصة تأمين للشركة نفسها.