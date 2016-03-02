دول الخليج تعتبر “حزب الله” بكافة قادتها وفصائلها منظمات إرهابية

قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة ارهابية.

وصرح عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. وقال إن دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.

وأكد الأمين العام أنه نظراً لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

ونقلت رويترز أن الموقع الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت ذكر اليوم الأربعاء أن المجلس قرر اعتبار جماعة حزب الله اللبنانية “منظمة إرهابية”.

وجاء في بيان على الموقع “قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله -بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها- منظمة إرهابية.”

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال أمس الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية دفعت لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع السياسي منذ قرارها وقف مساعدات للجيش اللبناني لكنه أكد أن البلاد ليست على حافة حرب أهلية.

وقال نصر الله أيضا إن السعودية تسعى إلى “الفتنة” بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط متهما إياها بإدارة هجمات بسيارات مفخخة في لبنان.

وفي البيان المنشور على موقع مجلس التعاون الخليجي قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني “دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.”

وعلقت السعودية الشهر الماضي مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بعدما لم تصدر حكومة لبنان بيانات تدين الهجوم على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران. لكن نصر الله قال إن المساعدات توقفت منذ وفاة الملك عبد الله “وليس بسبب موقفنا”.

وقال بيان المجلس إن الدول الأعضاء “تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي.”

ويعكس الخلاف صراعا أوسع نطاقا بين إيران والسعودية. وكان لبنان ساحة لهذا الخلاف على مدى العقد الماضي الذي حاول خلاله حلفاء السعودية في لبنان مواجهة النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران.

وأثار الصراع مخاوف من زعزعة استقرار لبنان السياسي والاقتصادي عبر تفاقم التوترات بين السنة والشيعة. ويخشى الكثيرون في لبنان من تداعيات محتملة على مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في الخليج.

وامتد التوتر إلى الشوارع ليلة السبت الماضي عندما بثت محطة تلفزيونية سعودية برنامجا يسخر من شخصية نصر الله مما دفع أنصاره لقطع الطرق بالإطارات المشتعلة.

وقال نصر الله في الكلمة التي بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله “من الواضح أننا منذ… الإعلان عن وقف الهبات وإجراءات سعودية أخرى دخلنا في مرحلة من الصراع السياسي والإعلامي قامت السعودية بتصعيده.”