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Posted inسياسة واقتصاد

وزارة العدل السعودية تختصر مدة استخراج صك “بدل فاقد” من شهرين إلى يوم واحد

وزارة العدل السعودية تختصر مدة استخراج صك بدل فاقد من شهرين إلى يوم واحد فقط
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة العدل السعودية تختصر مدة استخراج صك "بدل فاقد" من شهرين إلى يوم واحد

أصدر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني قراراً يتضمن اختصار إجراءات إصدار صكوك بدل المفقودة لأصحابها أو وكلائهم ليستلم المراجع صكه بدل المفقود خلال يوم عمل واحد بعد أن كانت إجراءاتها الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين.

 

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قالت وزارة العدل إن القرار يأتي ضمن سياق تعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، التي تم الاستغناء بموجبها عن عديد من الخطوات والإجراءات السابقة التي يجب على من يرغب إخراج الصك المفقود القيام بها، التي تتضمن عدم الحاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إضافة إلى الاستغناء عن الإعلان عن الصك المفقود في إحدى الصحف اليومية الرسمية، وكذلك عدم اشتراط مدة شهر على الإعلان.

 

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي سعياً لتسهيل وتسريع إجراءات العمل العدلي وتقليص العناء على المراجعين وتلمس احتياجاتهم.

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