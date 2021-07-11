السعودية: تطوير آلية الاستثمار في المجالات البيئية

وتأكيدا على هذا التوجه التقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد، لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة تطوير آلية الاستثمار في المجالات البيئية بين الأمانة والمستثمرين.

وأكد معاليه أن الاستثمار في المجالات البيئية من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة في هذا السياق، التي ترمي إلى تفعيل مشاركة الجهات مع بعضها البعض لتنتج مشاريع استثمارية على مستوى عالٍ ينهض بالمنطقة في مجال البيئة والحد من نسبة التلوث.

وبين أن المشاريع التي تتبنى هذا النوع من الاستثمار تضمن تحقيق الأهداف العامة لمشاريع المجالات البيئية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في الفرص الاستثمارية البيئية، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الواردة في رؤية المملكة 2030، التي تمثلها مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.