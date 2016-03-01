ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع رصيد الدين السعودي لـ 9% من ناتج المملكة بـ 70% من اقتراض دول الخليج

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يرتفع رصيد السعودية من الدين إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والى نحو 30 بالمئة بحلول 2019 وأن تستحوذ المملكة على 70 بالمئة من إجمالي الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي في 2016 وأن تصبح ثاني أكبر مصدر لسندات الدين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال موقع “أرقام” الاقتصادي إنه وفق تقديرات الوكالة، فإن السعودية اقترضت 26 مليار دولار خلال 2015 (ما يعادل 97.5 مليار ريال) بالرغم من قيامها بتسييل بعض الأصول.

كما قدرت الوكالة اقتراض دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 40 مليار دولار في 2015.

وقالت الوكالة الأمريكية إن عدم وضوح سياسات إدارة الديون لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، جعلتها تتوقع بأن العجز المالي الناشئ سيتم تمويله كلياً من خلال السحب على الأصول.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تقوم كل من مصر والسعودية والعراق بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة في 2016 ، حيث سيبلغ مجموع إصدارات هذه الدول 95 مليار دولار أو 71 بالمئة من إجمالي الإصدار.

كما توقعت أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15 مليار دولار بحلول نهاية 2016 لتصل إلى 667 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية.

وتوقعت أيضاَ تقوم 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنفها الوكالة باقتراض ما يعادل 134 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في 2016، مقارنةً بحجم الاقتراض الذي وصل إلى 143 مليار دولار في 2015.

وقالت الوكالة إن الاقتراض في 2016 وفقا لهذه التوقعات يكون قد تجاوز ضعفي حجم توقعات الوكالة له في 2015 الذي تم تقديره آنذاك بـ 68 مليار دولار.