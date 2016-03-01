الصين تخطط لتسريح 5-6 ملايين موظف حكومي، فيما وصف بـ أكبر عملية تسريح في التاريخ

(رويترز) – قال مصدران على صلة بالقيادة الصينية إن البلاد تخطط لتسريح ما بين خمسة ملايين وستة ملايين موظف في “الشركات الحية الميتة” على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في إطار جهود رامية للحد من التلوث وفائض الطاقة الإنتاجية بالقطاعات الصناعية.





وقال أحد المصدرين إن خطط الحكومة لتسريح خمسة ملايين عامل في الصناعات المتضررة من تخمة المعروض ستمثل أجرأ برنامج لخفض النفقات تتبناه البلاد في نحو 20 عاما.

وأدت إعادة هيكلة الشركات الحكومية في الفترة بين عامي 1998 و2003 إلى تسريح ما يقرب من 28 مليون عامل وكلفت الحكومة المركزية حوالي 73.1 مليار يوان (11.2 مليار دولار) لإعادة توزيع هذه العمالة.

وقال مصدر ثان على صلة بالقيادة إن عدد الموظفين المقرر تسريحهم يبلغ ستة ملايين موظف.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما نظرا لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام عن هذه القضية الحساسة سياسيا خشية إثارة احتجاجات.

ولم ترد وزارة الصناعة على الفور حين طلب منها التعليق على هذه الأنباء.

وكان وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ين وي مين قال يوم الاثنين إن الصين تتوقع تسريح 1.8 مليون عامل في قطاعي الفحم والصلب لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

ووصفت بعض المواقع هذه العملية بإحدى أكبر عمليات تسريح الموظفين في التاريخ.