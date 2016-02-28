أنباء عن فرار زوجة البغدادي الألمانية و”داعش” يستنفر مسلحيه للبحث عنها﻿

نقلت مصادر محلية عراقية أمس الأحد 28 أن زوجة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، والتي تحمل الجنسية الألمانية، هربت واستنفر التنظيم مسلحيه لملاحقتها.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن مصدر محلي في محافظة نينوى: “معلومات استخبارية تؤكد أن زوجة أبو بكر البغدادي الألمانية الجنسية والتي تسمى ديان كروغر، فرت في ظروف غامضة مع فتاتين كانتا تقومان بمساعدتها في المهام المسندة لها”، مبينة أنها “أشبه ما تكون برئيسة محكمة شؤون النساء وتنظر في قضاياهن وتصدر الأحكام الشرعية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش كلف قوة خاصة لتعقب هروب زوجة البغدادي وأصدر تعليمات من زعيمه أبو بكر باعتقالها هي ومن معها، ولم يعرف مصيرها لغاية الآن”.

وكان مصدر في جهاز المخابرات العراقي أعلن اسم وجنسية زوجة أبو بكر البغدادي الألمانية الحقيقية، بالاستناد لما نقلته وكالة الاستخبارات الاتحادية الألمانية إلى الجانب العراقي من المعلومات مهمة عنها.