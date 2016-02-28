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Posted inسياسة واقتصاد

عضو شورى سعودي : الفساد زاد بعد إنشاء “نزاهة”

قالت مصادر لصحيفة محليةإن لقاء جمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحيسن ونائبيه، برئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عضو شورى سعودي : الفساد زاد بعد إنشاء "نزاهة"

قالت مصادر لصحيفة محليةإن لقاء جمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحيسن ونائبيه، برئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي  الثلاثاء الماضي، واوضحت المصادر أن اللقتء جاء بطلب من رئيس «نزاهة» بهدف دعم عمل الهيئة على أرض الواقع.

وطبقا للمصدر، فقد أسر رئيس نزاهة خلال الاجتماع بالأعضاء أن نزاهة تواجه عدة معوقات  مشيرا إلى عدم تعاون الهيئات الرقابية الأخرى مع نزاهة مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.

 

وأشار إلى أن مسؤولي نزاهة أبدوا رغبتهم في إعطائهم حق الضبط، مؤكدين أن غياب تلك الصلاحية أسهم في بعض الإخفاقات في محاربة الفساد، طبقاً لما نقلت صحيفة “مكة”.

 

من جانب آخر  وجه أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في المجلس نقدا لاذعا وصريحا لعمل الهيئة، وامتد النقد إلى قوله «الفساد زاد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإن الهيئة أعطيت صلاحيات واسعة امتدت إلى عبارة محاسبة كائن من كان، إلا أنها لم تعمل بالشكل المطلوب».

وبحسب المصدر، رد مسؤولو نزاهة على ذلك النقد بقولهم إنهم يعملون ولكن لا يعلنون، مستشهدين بجهودهم في قضية سيول جدة.

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