الرياض تضع ضوابط جديدة لتعيين مديري الشركات العامة بالسعودية

وضعت وزارة التجارة والصناعة السعودية حداً للجدل في آلية تعيين المديرين أو عزلهم لمختلف الشركات العامة العاملة في المملكة بعد أن وضعت ضوابطاً جديدة لتعيينهم.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، تضمنت الضوابط أنه إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب أغلبية الشركاء، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن، ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة.

ووفقاً للصحيفة اليومية، فإن أبرز ضوابط تعيين مديري الشركات هي:

1- تعيين الشركاء مديراً أو أكثر من بين الشركاء.

2- يباشر المدير جميع أعمال الإدارة.

3- لا يجوز للمدير التعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن.

4- لا يمارس المدير نشاطاً من نوع نشاط الشركة.

5- لا يكون المدير شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة إلا بموافقة جميع الشركاء.

6- لا يجوز عزله إلا بقرار من الجهة القضائية.

7- لا يجوز للمدير أن يعتزل الإدارة إلا بسبب مقبول.

8- لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في الشركة.