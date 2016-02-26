السعودية: 96% من قضايا هيئة الأمر بالمعروف تنتهي بالتستر!

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية أن الهيئة لا تعمل على معاقبة وتعذيب الناس كاشفاً عن انتهاء 230 ألف قضية بالستر بنسبة 96 بالمئة من القضايا التي باشرتها في المناطق.

وخلال مشاركته في ندوة الأمن الشامل بالرياض يوم الأربعاء الماضي، قال “السند” إن الهيئة لا تعمل على معاقبة وتعذيب الناس أو إلحاق الشر بهم، وإنما تسعى لإصلاح حالهم، وحماية وتوعية المجتمع. وضرب مثالاً على ذلك بكشفه عن عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى الجهات الأمنية، إذ أكد أن نسبة القضايا المحالة لا تتجاوز 4 بالمئة، من مجموع القضايا التي باشرتها الهيئة العام الماضي والبالغة 240 ألف قضية. وفي المقابل أنهت الهيئة 96 بالمئة من القضايا وعددها 230.400 قضية بالستر والنصح والتوعية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، شدد “السند” على توعية النساء وحثهن على ارتداء الحجاب والستر والمحافظة على الأخلاق والآداب، وحفظ حال الناس من الاعتداء عليهم، معتبراً أن الهيئة تقوم بأعمال عظيمة في مجال مكافحة الابتزاز، الذي يعتبر اعتداء سافراً على ضعيف الحال، حيث تقوم الهيئة بالقبض على المبتزين، وإنهاء معاناة الكثيرين التي استمرت لسنوات في بضع ساعات.

ورفض “السند” خلال مشاركته في الندوة الرد على منتقدي الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن الرد سيكون بالعمل الجاد والمخلص والملتزم بقواعد الشريعة والأنظمة.

وقال إن دور الهيئة يتمثل في أمر الناس بأداء الصلاة وإغلاق الأسواق والمحال التجارية عند نداء الصلوات، والقيام بالتنبيه للصلاة، مؤكدا أنها من أعظم أعمال الخير للعباد والبلاد، مشدداً على ذلك بقوله “لو لم يأت من الرئاسة إلا هذا لكفى”.

وأضاف أن الهيئة شريك إستراتيجي في تحقيق الأمن الشامل للمملكة الذي تحقق بتطبيق شرع الله، مشدداً على أهمية أن تتعاون وتتكامل جميع الجهات الأمنية لتحقيق الأمن الشامل لهذه البلاد.

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف انتقادات في عملها ويتعرض أعضائها الخمسة آلاف عضو والمكلفين بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمناً.

كما يسجل السعوديون لرجال الهيئة دورهم الكبير في حماية الفتيات من الابتزاز من قبل الشباب في ظاهرة باتت تشغل الكثير من الباحثين في السعودية واستدعت تدخل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود شخصياً قبل عدة سنوات.