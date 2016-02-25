السعودية : “راصد” .. مشروع تقني جديد لإدارة الحشود في المسجد الحرام

كشفت إدارة العمليات ، في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن إعداد مشروع نظام “راصد” الآلي لإدارة الحشود والتعزيزات الأمنية في المسجد الحرام ومحطات قطار المشاعر، بالتعاون مع جامعة أم القرى.

وأفادت صحيفة “الاقتصادية” نقلاً عن العقيد مظلي بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العمليات، المشرف على الأعمال الميدانية، في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن مشروع النظام الجديد، مشيراً العقيد بدر، إلى أن النظام، ضمن حزمة من الحلول والاقتراحات الأمنية الإلكترونية، التي تعمل عليها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في الوقت الحالي لإدارة الحشود في ساحات الحرم المكي ومحطات قطار المشاعر، كما أنه يمثل الحل الذكي، ويتيح للمسؤولين متابعة وإدارة الحشود في الساحات المحيطة بالحرم المكي.

وأوضح أن الهدف من الحلول الأمنية لإدارة الحشود التي تعمل عليها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أن تتم بحلول تقنية ذكية، تنتج عنها تحليلات فورية لطبيعة الموقف بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحديد المطلوب لاحتوائه والتعامل مع الحالات الحرجة قبل أن تصل إلى مستوى الأزمة، وتساعد تلك الحلول على التعامل مع الأزمات في بداياتها.

وأكد أن المشروع يسهم في إلغاء فكرة إدارة العمليات الميدانية بأسلوبها الكلاسيكي، واستبدالها بمنصة على الأجهزة الذكية تعمل كغرف عمليات محمولة، إضافة إلى توفير سطح إلكتروني تفاعلي لعرض حركة الحشود باستخدام أكثر من 50 كاميرا “لايف فيد livefeed” ويتم نقلها عن طريق مجال تواصل آمن وفق معايير أمن المعلومات المعمول بها والمطبقة، وبتطبيق خوارزمية معقدة يتم تحويل الصور المنقولة إلى مشهد واحد يسهل به مراقبة الحشود والتحكم في الأزمات.

وأفاد بأن المشروع الواعد يأتي بإشراف مباشر من اللواء الدكتور سعود الخليوي مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، ومتابعة اللواء محمد الشريف قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

من جهته، قال الدكتور أنس باسلامة، رئيس الفريق البحثي والمدير التقني في مركز الابتكار التقني في جامعة أم القرى، “إن نظام “راصد” يسمح للمسؤولين بمتابعة القوات المعنية بتنظيم حركة زوار المسجد الحرام بسهولة وبشكل تلقائي، وتوجيه التعزيزات الأمنية بين المجموعات، حين يتطلب الأمر، وذلك باستخدام حساسات البلوتوث اللاسلكية “كور بلو” المصنعة خصيصا في وادي مكة – في مركز الابتكار التقني في جامعة أم القرى، المرتبط بتطبيق على الأجهزة الذكية”.

وأوضح باسلامة، أن “راصد” يقدم رصدًا زمانيا ومكانيا شاملا للأحداث الآنية للساحات في صورة بث مباشر ومراصد لفيديوهات بانورامية مجمعة باستخدام مجموعة من الكاميرات الموضوعة بعناية في ساحات الحرم.