السعودية: سوق العمل يحتاج لـ 4.5 مليون موظف خلال الـ 15 سنة المقبلة

قال مسؤول كبير في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية إن سوق العمل في المملكة يحتاج خلال الـ 15 سنة المقبلة إلى 4.5 مليون موظف حسب الدراسات الأولية.

ونقلت صحيفة “الرياض” السعودية عن راشد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن أمام المؤسسة، الحكومية، تحدياً لتغطية احتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة المهنية.

وقال “الزهراني” إن سوق العمل يحتاج إلى شريحة كبيرة من التقنيين والمهنيين، مشيراً أن إلى المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطبيق خطة تسمى بخطة “آفاق” لتحديد نسب الالتحاق بالتعليم الجامعي وأيضا البرامج التقنية.

وأضاف إن المؤسسة تسعى خلال السنوات العشر المقبلة لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى أربعة أضعاف المستوى الحالي.

وتواجه السعودية التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً أزمة بطالة تقدر بنحو 12 بالمئة، في الوقت الذي يعيش في المملكة أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص.