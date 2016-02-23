الإمارات، على خطى السعودية، تمنع سفر مواطنيها إلى لبنان وتخفض بعثتها الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات رفع حالة “التحذير من السفر” إلى لبنان إلى “منع السفر” إليه اعتبارا من يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما قررت وزارة الخارجية الإماراتية تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى حدها الأدنى.

وأضافت “وام” أن وزارة الخارجية تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.

وكانت وزارة الخارجية السعودية طلبت من جميع مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، وحذرت مواطنيها المقيمين، أو الزائرين للبنان، من البقاء هناك “إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة”.

ويأتي تحذير الخارجية السعودية، الذي نشرته وكالة الأنباء (واس)، بعد قرار الرياض، الجمعة، إيقاف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني، ردا على مواقف بيروت المناهضة للمملكة، وآخرها الامتناع عن إدانة الاعتداءات على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران.

ودعت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء المواطنين السعوديين لعدم السفر إلى لبنان حرصا على سلامتهم، كما دعت الرعايا السعوديين في لبنان لمغادرته وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى.

وقررت السعودية يوم الجمعة الماضي إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي اللبنانية التي تقدر بأربعة مليارات دولار.