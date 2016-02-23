“أرامكو” تعلن عن تنفيذ أكبر مشروع لإنتاج 10 ملايين سمكة سنوياً

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها تنفذ حالياً أكبر مشروع للحفاظ على البيئة البحرية، لإنتاج 10 ملايين سمكة سنوياً، وذلك في جزيرة أبو علي بالجبيل.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في الشركة عبدالله البيز إن المشروع سيكون أكبر مشروعات البيئة البحرية في جزيرة أبوعلي لإنتاج ما يزيد على 10 ملايين سمكة سنويا، من الأسماك الموجودة في الخليج العربي.

وأضاف أن أرامكو تعمل على تطبيق أنظمة وقوانين المحافظة على البيئة، من منطلق حرصها على المصادر الطبيعية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إعادة تأهيل المنطقة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

ويأتي إعلان أرامكو لدى افتتاح أعمال المنتدى والمعرض الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016، تحت شعار “شراكة من أجل بيئة مستدامة” بمشاركة مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، وبرعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وحضور 2400 مشارك وباحث ومهتم.