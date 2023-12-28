32 مليار دولار قيمة مساعدات يجهزها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو، أي قرابة 32 مليار دولار، لأوكرانيا، وذلك باستخدام طريقة تلتف على اعتراض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل أوكرانيا.

وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم حل خلافات الكتلة. وقال المسؤولون المشاركون في المحادثات إن أحد النماذج اكتسب زخمًا باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم إذا رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.

وسيتضمن هذا المخطط قيام الدول الأعضاء المشاركة بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن ذلك سيمكن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو من أسواق رأس المال لصالح كييف العام المقبل. وأضافوا أن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتم تحديد المبلغ النهائي وفقًا لاحتياجات أوكرانيا. يشبه الترتيب الهيكل المستخدم في عام 2020 عندما قدمت المفوضية ما يصل إلى 100 مليار يورو في تمويل رخيص لدول الاتحاد الأوروبي لخطط دعم العمل قصيرة الأجل خلال جائحة كوفيد.