30 مليار دولار تدخل خزينة مصر بنهاية يونيو.. ومسؤول يكشف حقيقة “رأس جميلة”

نفت الحكومة المصرية التقارير التي تفيد بأن شركة عجلان وإخوانه السعودية قدمت عرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير منطقة رأس جميلة على البحر الأحمر.

وقال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، في تصريح صحفي، إنه لن يتم النظر في مثل هذه العروض حتى تنتهي شركة استشارية دولية من خطة استثمارية للمنطقة.

وأضاف عبد الغني إنه لم يتم بعد اختيار شركة استشارية لكن الحكومة شكلت لجنة مكونة من وزراء وخبراء من وزارة الإسكان ووزارة قطاع الأعمال العام للإشراف على خطط التنمية.

هل تستثمر السعودية في رأس جميلة بمصر؟

وجاء بيان الحكومة المصرية بعد ساعات من نقل صحيفة الشرق بلومبرغ عن مصدر لم تذكر اسمه مطلع على المناقشات قوله إن عجلان قدم اقتراحا رسميا إلى مجلس الوزراء المصري.

وبحسب ما ورد تضمن الاقتراح خططا لإنشاء 10 فنادق، تتراوح من 4 إلى 5 نجوم بسعة إجمالية تبلغ 3000 غرفة فندقية.

أفادت تقارير في فبراير/شباط الماضي أن مستثمرين سعوديين كانوا يجرون مناقشات مع الحكومة المصرية لتطوير رأس جميلة، وهي منطقة تبلغ مساحتها 860 ألف متر مربع شمال منتجع شرم الشيخ.

وتقع المنطقة على الجانب الآخر مباشرة من جزيرتي تيران وصنافير ومشروع نيوم غيغا المخطط له على الساحل السعودي.

وتثير الشائعات حول تطويرها مقارنات متكررة بصفقة رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها في 23 فبراير/شباط، والتي اشترى فيها صندوق الثروة السيادية الإماراتي (ADQ) حقوق تطوير مساحة 170 كيلومترا مربعا من الساحل على البحر الأبيض المتوسط ​​مقابل 35 مليار دولار.

20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأحد، إنه يتوقع استلام الدفعة الثانية من مدفوعات ADQ، المقدرة بما يصل إلى 20 مليار دولار، قبل مايو/أيار المقبل.

وأضاف معيط إن مصر تتوقع أيضا نحو مليار دولار من البنك الدولي، ومليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فضلا عن استثمارات أجنبية مباشرة أصغر وصفقات مع دول أخرى بما في ذلك اليابان.

وفي المجمل، تتوقع مصر أن تحصل على ما بين 25 و30 مليار دولار قبل يونيو/حزيران 2024، حسبما قال معيط.

وتابع سيتم تخصيص نصف حصيلة القرض، خاصة من مشروع رأس الحكمة، لتخفيض الديون.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري في ديسمبر/كانون الأول أنه من المتوقع أن تنفق البلاد 27 مليار دولار (45% من إيرادات الموازنة العامة المتوقعة) على خدمة الدين الخارجي في السنة المالية المقبلة.