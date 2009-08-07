العراق: مقتل 36 وإصابة العشرات في سلسلة من التفجيرات

وقبل أسبوع أسفرت سلسلة من التفجيرات خارج مساجد للشيعة في بغداد عن مقتل 31 شخصاً.

ووقع الهجوم في شمال العراق إلى الشمال من مدينة الموصل على بعد 390 كيلومتراً شمالي بغداد.

وهدأت حدة أعمال العنف في العراق في الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكنها ظلت على نفس وتيرتها في الموصل وبضع مناطق أخرى، واستطاع المتشددون الاختباء في المناطق النائية حول الموصل واستغلوا الانقسامات بين عرب الموصل وأكرادها.

وترد أنباء عن تفجيرات أو تبادل لإطلاق النار بشكل شبه يومي في الموصل.

وفي بغداد انفجرت قنابل مزروعة على طرق أثناء مرور حافلات صغيرة تقل شيعة إلى ديارهم بعد عودتهم من زيارة لأحد المواقع الدينية.

وانفجرت قنبلتان مزروعتان على طريق في حافلتين صغيرتين في حادثين منفصلين بحي مدينة الصدر الذي يغلب على سكانه الشيعة في بغداد، وقتل ثلاثة وأصيب ثمانية في أحد التفجيرين، بينما قتل شخص واحد وأصيب سبعة في الآخر.

وذكر مصدر بمستشفى أن قنبلة أخرى مزروعة على طريق انفجرت في حافلة صغيرة بشرق بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة.

وتوافد مئات الآلاف من الزوار الشيعة على مدينة كربلاء العراقية أمس الخميس للاحتفال بذكرى مولد الإمام المهدي.

وكان هذا الاحتفال ثاني أكبر احتفال ديني في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية القتالية من المدن يوم 30 يونيو/حزيران وتولي قوات الأمن العراقية مسؤولية الأمن.

ومر احتفال الأمس والمناسبة التي سبقته بسلام إلى حد كبير، لكن هجمات المقاتلين لا تزال شائعة مما يثير شكوكاً حول قدرة قوات الأمن العراقية على تولي المسؤولية وحدها.