الأردن ينظم زيارة لأهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية

تعتزم وزارة الخارجية الأردنية تنظيم زيارة لأهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.



ونقل موقع خبرني الأردني عن مصدر مطلع في الوزارة أنه سيتم السماح لكل معتقل باستقبال ثلاثة من أقاربه.

وستكون هذه الزيارة هي الثالثة التي استطاعت الحكومة الأردنية ترتيبها مع الجانب الإسرائيلي.

ونظمت وزارة الخارجية زيارتين في الأعوام 1999 و2006 تمكن خلالها أهالي الأسرى من الالتقاء بأبنائهم والاطمئنان عليهم.

ووفقا للإحصائيات الرسمية يوجد 19 معتقلاً أردنياً في السجون الإسرائيلية، اعتقلوا عقب توقيع معاهدة السلام ( وادي عربة ) ، تتراوح محكوميتهم بين العامين والمؤبد.

وتقول اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين الأردنيين أن الأرقام أكثر من ذلك وتصل إلى 30 معتقلاً وأسيرا.

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