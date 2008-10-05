محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصاد

الأردن ينظم زيارة لأهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية

تعتزم وزارة الخارجية الأردنية تنظيم زيارة لأهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الأردن ينظم زيارة لأهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية

تعتزم وزارة الخارجية الأردنية تنظيم زيارة لأهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.

ونقل موقع خبرني الأردني عن مصدر مطلع في الوزارة أنه سيتم السماح لكل معتقل باستقبال ثلاثة من أقاربه.

وستكون هذه الزيارة هي الثالثة التي استطاعت الحكومة الأردنية ترتيبها مع الجانب الإسرائيلي.

ونظمت وزارة الخارجية زيارتين في الأعوام 1999 و2006 تمكن خلالها أهالي الأسرى من الالتقاء بأبنائهم والاطمئنان عليهم.

ووفقا للإحصائيات الرسمية يوجد 19 معتقلاً أردنياً في السجون الإسرائيلية، اعتقلوا عقب توقيع معاهدة السلام ( وادي عربة ) ، تتراوح محكوميتهم بين العامين والمؤبد.

وتقول اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين الأردنيين أن الأرقام أكثر من ذلك وتصل إلى 30 معتقلاً وأسيرا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا