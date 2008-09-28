سورية تؤكد استقرار وضعها المالي

وصف وزير المالية السوري محمد الحسين الوضع المالي في بلاده بالمستقر وقال أنه بحالة جيدة، معتبرا اقتصاد سورية ونظامها المالي والمصرفي الأقل تأثرا بين الاقتصادات العربية بنتائج الأزمة المالية العالميةالحالية.

وطمأن الحسين في تصريحات لوكالة الأنباء السورية بشأن الأزمة المالية الأمريكية المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والشركاء الاقتصاديين والتجاريين باستقرار الوضع المالي في سورية. وقال إن اقتصاد بلاده الأقل تأثرا بالأزمة المالية مقارنة بالاقتصادات العربية الأخرى لقدرة الحكومة على ضبط ومراقبة قنوات الاتصال مع الاقتصاد العالمي وسياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تتبعها سورية والقائم على انفتاح تدريجي ومدروس مع مواصلة الدولة دورها في الإشراف والرقابة والضبط.

وعبر الحسين عن أمله في تمكن السلطات النقدية والمالية في العالم والمؤسسات المالية الدولية من التوصل لحلول ناجعة لهذه الأزمة.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي سابقا أديب ميالة إن تأثر المصارف السورية بالاضطرابات المالية العالمية سيكون محدودا بسبب عدم إطلاق العمل في بورصة دمشق حتى الآن.

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