فريق التحرير by فريق التحرير

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1.27 تريليون دولار، أعلى استثمارات أمريكية في البحث والتطوير الدفاعي

نائبة وزير الدفاع الأمريكي تكشف حجم استثمارات إدارة بايدن بالتطوير والأبحاث الدفاعية

فريق التحرير by فريق التحرير

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس في قمة حلف شمال الأطلسي “إن الاستثمارات الأمريكية في البحث والتطوير الدفاعي بالإضافة إلى المشتريات خلال الفترة الأولى من إدارة بايدن-هاريس – بلغت 1.27 تريليون دولار – هي أعلى مبلغ استثمرته وزارة الدفاع في هذه المجالات خلال أي فترة مدتها أربع سنوات طوال فترة الحرب الباردة بأكملها” .

وجاء ذلك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحلف. وأقيم الحفل في قاعة “أندرو دبليو ميلون” في واشنطن، حيث تم توقيع “معاهدة شمال الأطلسي” من قِبل 12 دولة في عام 1949، بحسب وكالة الأناضول. ودخل زعماء دول الناتو مع زوجاتهم قاعة الاحتفال أولاً، ومن ثم زعماء أوكرانيا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية المدعوون.

وحضر الحفل قادة 32 دولة عضوة في الناتو، حيث صعدوا إلى المنصة برفقة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

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