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كم متبقي على إيداع دعم حساب المواطن السعودي؟

قريبًا، سيتم إيداع الدفعة الـ 79 من برنامج “حساب المواطن”، حيث تم الإعلان عن موعده، و بعد 4 أيام ستبدأ عملية الإيداع في حسابات المستفيدين.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على منصة “اكس” أنه يتبقى 4 أيام فقط على إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 79 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الحصول على الدعم.

من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، وهو موعد الإيداع الرسمي لكشف حساب المواطن لشهر يونيو 2024، وذلك قبل أيام بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر المستفيدون من برنامج حساب المواطن هذا الدعم قبل العطلة الرسمية.

برنامج حساب المواطن يوفر لجميع المستفيدين إمكانية الاطلاع على حالة استحقاقهم الشهري بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يستطيعون تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

يٌذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بمواصلة الدعم بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع استمرار برنامج حساب المواطن بآليته الحالية وتقديم الدعم الإضافي حتى نهاية العام 2024م، بالإضافة إلى فتح التسجيل في البرنامج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...