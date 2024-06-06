كم متبقي على إيداع دعم حساب المواطن السعودي؟

أكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على منصة “اكس” أنه يتبقى 4 أيام فقط على إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 79 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الحصول على الدعم.

من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، وهو موعد الإيداع الرسمي لكشف حساب المواطن لشهر يونيو 2024، وذلك قبل أيام بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر المستفيدون من برنامج حساب المواطن هذا الدعم قبل العطلة الرسمية.

برنامج حساب المواطن يوفر لجميع المستفيدين إمكانية الاطلاع على حالة استحقاقهم الشهري بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يستطيعون تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

يٌذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بمواصلة الدعم بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع استمرار برنامج حساب المواطن بآليته الحالية وتقديم الدعم الإضافي حتى نهاية العام 2024م، بالإضافة إلى فتح التسجيل في البرنامج.