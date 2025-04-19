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“وول ستريت جورنال”: الاتحاد الأوروبي يجمّد إجراءاته ضد آبل وميتا بانتظار نتائج الحوار مع ترامب

عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى تسوية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل اتخاذ خطوات تقييدية ضد عملاقي التكنولوجيا “آبل” و”ميتا”، في خطوة تهدف إلى تفادي التصعيد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط محاولات مكثفة للوصول إلى اتفاق تجاري جديد بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بروكسل أوقفت مؤقتاً فرض عقوبات على الشركتين، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعكير أجواء المفاوضات، لا سيما في ظل مساع أوروبية حثيثة للتقارب مع واشنطن تجارياً هذا الأسبوع.

تحقيقات الأسواق الرقمية

"وول ستريت جورنال": الاتحاد الأوروبي يجمّد إجراءاته ضد آبل وميتا بانتظار نتائج الحوار مع ترامب


وكانت المفوضية الأوروبية تستعد لفرض غرامات وإصدار أوامر بوقف ممارسات تجارية وصفت بالمخالفة لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات الرقمية الكبرى والناشئة. وبدأت التحقيقات بحق الشركتين في مارس 2024، وتم إصدار النتائج الأولية في الصيف ذاته.

مخاطر مالية وتعديلات تنظيمية

"وول ستريت جورنال": الاتحاد الأوروبي يجمّد إجراءاته ضد آبل وميتا بانتظار نتائج الحوار مع ترامب


ورغم التهديد بغرامات قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات العالمية لكل شركة، تشير التقديرات إلى أن الأثر الأكبر قد يتمثل في القواعد التنظيمية الجديدة التي قد تُجبر “آبل” و”ميتا” على تغيير نماذج عملهما داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق موازٍ، عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى تسوية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك خلال لقائها بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، مؤكدة أن الحوار يسير في اتجاه إيجابي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...