فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةدول

ولي العهد السعودي يؤكد: رؤية 2030 ليست نهاية الطريق

ألقى ولي العهد الضوء على النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الرؤية في بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها جودة الحياة والتطور الاجتماعي في البلاد، حيث ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ منذ عام 2016.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي

“مسيرة، وليست وجهة نهائية”، بهذه الجملة وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030، في جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص بالرياض للمنتدى الاقتصادي العالمي.

حيث أكد ولي العهد، على أن رؤية السعودية 2030 تمثل مسيرة مستمرة نحو التطور والتعاون الدولي، وأنها ليست وجهة نهائية، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة في تحقيق أهداف الرؤية، التي تعد إطاراً شاملاً لتحقيق النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا يعدان عنصرين أساسيين في تحقيق هذه الأهداف.

خلال الجلسة، تم تسليط الضوء على إنجازات المملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، حيث أشار ولي العهد إلى استمرارية جهود المملكة في خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في قطاعاتها الناشئة المتنوعة.

كما تمت مناقشة حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدى السنوات الثماني الماضية، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في مسيرة التقدم المستمر. وفي هذا السياق، أشار ولي العهد إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة للتحول إلى صندوق سيادي، مؤكدًا على تقدير ثروته بتريليونات الدولارات.

السعودية تروي قصة نجاح رؤيتها 2030 في عامها الثامن: تحقيق ٨٧٪ من المبادرات

وخلال مناقشته لاقتصاد المملكة، الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تطرق ولي العهد إلى إنجازات العام 2023، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 50% من الإجمالي. كما أكد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الشركات الوطنية الرائدة مثل أكوا باور وسير وآلات، لمواصلة مسيرة النمو والتطور.

وقال: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

كما تناولت الجلسة الخاصة تحديات الساحة الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، ودور المملكة كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط. وأكد ولي العهد على التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي ودورها الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...