ولي العهد السعودي يؤكد: رؤية 2030 ليست نهاية الطريق

“مسيرة، وليست وجهة نهائية”، بهذه الجملة وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030، في جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص بالرياض للمنتدى الاقتصادي العالمي.

حيث أكد ولي العهد، على أن رؤية السعودية 2030 تمثل مسيرة مستمرة نحو التطور والتعاون الدولي، وأنها ليست وجهة نهائية، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة في تحقيق أهداف الرؤية، التي تعد إطاراً شاملاً لتحقيق النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا يعدان عنصرين أساسيين في تحقيق هذه الأهداف.

خلال الجلسة، تم تسليط الضوء على إنجازات المملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، حيث أشار ولي العهد إلى استمرارية جهود المملكة في خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في قطاعاتها الناشئة المتنوعة.

كما تمت مناقشة حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدى السنوات الثماني الماضية، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في مسيرة التقدم المستمر. وفي هذا السياق، أشار ولي العهد إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة للتحول إلى صندوق سيادي، مؤكدًا على تقدير ثروته بتريليونات الدولارات.

وخلال مناقشته لاقتصاد المملكة، الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تطرق ولي العهد إلى إنجازات العام 2023، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 50% من الإجمالي. كما أكد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الشركات الوطنية الرائدة مثل أكوا باور وسير وآلات، لمواصلة مسيرة النمو والتطور.

وقال: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

كما تناولت الجلسة الخاصة تحديات الساحة الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، ودور المملكة كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط. وأكد ولي العهد على التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي ودورها الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية.

خلال جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ..

سمو #ولي_العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي.https://t.co/RnTvBWjPLR#محمد_بن_سلمان#الاجتماع_الخاص_بالرياض#واس pic.twitter.com/CLof1XmT2p — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 29, 2024