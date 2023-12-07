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ولي العهد السعودي يصحح معلومات تاريخية للرئيس الروسي

محمد بن سلمان لمترجم بوتين: السعودية تم توحيدها… ولم تكن مستعمرة تاريخيا.

فريق التحرير by فريق التحرير

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصحح للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” معلومات تاريخية عن توحيد المملكة.

المقطع الذي قاطع فيه ولي العهد السعودي المترجم الخاص للرئيس الروسي خلال الزيارة الرسمية للرئيس الروسي إلى الرياض، شهد مشاهدات عالية وتداول المقطع في وسائل إخبارية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحح لمترجم الرئيس الروسي معلومة تاريخية عن تأسيس المملكة العربية السعودية.


وقال ولي العهد: “أود استئذان فخامتكم أن أصحح للمترجم… فالسعودية لم تستقل إنما أعيد توحيدها… السعودية لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ”.


وبدأت القصة عندما قال المترجم نقلا عن الرئيس الروسي “بوتين”: إن الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت باستقلال المملكة العربية السعودية قبل 100 عام، ليقاطع الأمير محمد بن سلمان المترجم لتصحيح التاريخي لتأسيس وتوحيد السعودية.


وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد استقبل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية و الوفد المرافق له، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض .


وعقد اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، منوهاً خلاله بالعلاقات التاريخية والقوية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، مشيراً إلى أن روسيا أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية بعد تأسيس الدولة السعودية الثالثة.


وقال سمو ولي العهد: اليوم نتشاطر الكثير من المصالح والكثير من الملفات التي نعمل عليها سوياً لمصلحة روسيا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم أيضاً، منوهاً بما تحقق في السبع سنوات الماضية من إنجازات كبيرة جداً بين البلدين سواءً في قطاع الطاقة أو القطاع الزراعي أو في التبادل التجاري أو الاستثمار وغيرها من القطاعات.

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فريق التحرير

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