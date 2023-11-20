وفاة روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى والقوة المؤثرة للسلام بين مصر وإسرائيل

توفيت الأحد السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر والتي كانت عن الصحة العقلية عن عمر يناهز 96 عاما، ودخلت روزالين كارتر التي لعب دوراً رئيسياً في السلام بين مصر وإسرائيل رعاية المسنين في المنزل في نوفمبر 2023، بعد ستة أشهر من تشخيص إصابتها بالخرف، حسبما أعلن مركز كارتر.

وقال زوجها الرئيس رقم 39 لأمريكا جيمي كارتر في بيان بعد الوفاة :”لقد أعطتني التوجيه والتشجيع الحكيم عندما احتجت إليه لطالما كانت روزالين في العالم، كنت أعرف دائما أن شخص ما يحبني ويدعمني.. كانت روزالين شريكتي المتساوية في كل ما أنجزته على الإطلاق”.

وكانت السيدة كارتر المدافعة الرائدة عن الصحة العقلية في البلاد لمعظم حياتها. أولا في قصر حاكم جورجيا، ثم في البيت الأبيض، وبعد ذلك في مركز كارتر، حثت على تحسين الوصول إلى الرعاية والاهتمام بالقضايا المحيطة بالصحة العقلية.

وبحسب موقع “ايه بي سي نيوز” عملت السيدة كارتر كسيدة أولى في البلاد خلال فترة ولاية زوجها الوحيدة كرئيس للولايات المتحدة، من 1977 إلى 1981. ولعبت السيدة الأولى السابقة دورا عميقا في البيت الأبيض، حيث عملت كمبعوثة في الخارج وكبديل سياسي لزوجها. كما قامت بتربية أربعة أطفال و 12 حفيدا و 13 من أبناء الأحفاد.

تأسيس مركز كارتر لحقوق الإنسان

وفي عام 1982، أسس جيمي وروزالين كارتر مركز كارتر، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للنهوض بحقوق الإنسان وتخفيف المعاناة الإنسانية، بعد فترة وجيزة من خسارة جيمي كارتر محاولة إعادة انتخابه أمام رونالد ريغان.

توفي والد روزالين بسبب سرطان الدم عندما كان عمرها 13 عاما. وبصفتها الابنة الكبرى، ساعدت والدتها الأرملة في الحفاظ على المنزل ورعاية أشقائها، بينما كانت تعمل أيضا في متجر محلي لتصفيف الشعر لكسب المال. على الرغم من مطالب وقتها، تخرجت كارتر كطالبة متفوقة في مدرسة لينز الثانوية في عام 1944.

طوال طفولتها، كانت أقرب صديقة لروزالين سميث هي روث كارتر، التي تزوج شقيقها الأكبر، جيمي، روزالين في النهاية. تقابل الزوجان بينما كان جيمي ضابطا بحريا في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس، ماريلاند.

زواجها من كارتر

تقدم جيمي كارتر في ديسمبر 1945 للزواج لكن روزالين رفضته، مصممة على إنهاء شهادتها في كلية جورجيا الجنوبية الغربية. بعد شهرين، غيرت رأيها وقبلت اقتراح كارتر.

وتزوجا في 7 يوليو 1946 في كنيسة السهول الميثودية. في نفس العام، تخرجت من الكلية.

عائلة البحرية

خلال السنوات السبع الأولى من الزواج، أبقت مهنة جيمي كارتر كمهندس في البحرية وضابط مفوض كارتر ينتقل من قاعدة إلى أخرى.

ولد أكبر ثلاثة أطفال للزوجين في أماكن بعيدة: جون ويليام “جاك” كارتر في بورتسموث، فيرجينيا. جيمس إيرل كارتر في هونولولو، هاواي، بعد ثلاث سنوات ؛ ودونيل جيفري كارتر، ولد في نيو لندن، كونيتيكت. ولدت إيمي لين كارتر، الابنة الوحيدة للزوجين الأولين، في بلينز، جورجيا، في عام 1967.

من مزرعة العائلة إلى البيت الأبيض

بعد وفاة والد جيمي كارتر في عام 1953، المشرع السابق في مجلس النواب في جورجيا جيمس إيرل كارتر الأب، عاد كارتر إلى بلينز، جورجيا، لإدارة مزرعة الفول السوداني العائلية، حيث ساعدت روزالين في السيطرة على الشؤون المالية دون الحصول على راتب.

في عام 1962، تبع جيمي كارتر والده في السياسة، عندما انتخب لأول فترتين كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا. هزم في محاولته لمنصب حاكم الولاية عام 1966، لكنه نجح بعد أربع سنوات ليصبح الحاكم رقم 76 للولاية.

بصفتها السيدة الأولى لجورجيا، تولت روزالين كارتر مهام إدارة عمليات وحدائق قصر الحاكم. كما أصبحت عضوا في لجنة الحاكم لتحسين الخدمات المقدمة للمعاقين عقليا وعاطفيا، وكذلك الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص في جورجيا.

جيمي كارتر يعلن ترشحه للرئاسة في ديسمبر 1974

أعلن جيمي كارتر ترشحه للرئاسة في ديسمبر 1974 مع انتهاء فترة ولايته كحاكم لجورجيا. على الرغم من كونه مجهولا نسبيا، فقد هزم جيرالد فورد ليفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 1976.

لم تكتف روزالين بلعب دور السيدة الأولى التقليدية، فقد سألت زوجها بشكل روتيني عن عملية صنع القرار – لدرجة أنه دعاها لحضور اجتماعات مجلس الوزراء .

كسيدة أولى، قامت روزالين كارتر أيضا برحلات إلى منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الوسطى والجنوبية، وتعلمت التحدث باللغة الإسبانية. وقد وضعتها الاجتماعات رفيعة المستوى في المقدمة في مناقشات ساخنة حول حقوق الإنسان والتجريد من السلاح والمخدرات.

محادثات السلام بين مصر والسلام

كانت روزالين كارتر أيضا قوة مؤثرة عندما توسط زوجها في محادثات السلام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات والتي أسفرت عن اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية في عام 1978، والتي أدت بدورها إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في العام التالي.

أزمة الرهائن الإيرانية المتصاعدة

خلال حملة إعادة انتخاب زوجها في عام 1980، أصبحت روزالين كارتر البديل المخلص للرئيس. بينما كان جيمي كارتر مقيدا بالبيت الأبيض وسط أزمة الرهائن الإيرانية المتصاعدة – حيث احتجز 52 أمريكيا كرهائن في إيران لمدة 444 يوما، بدءا من 4 نوفمبر 1979 – دخلت السيدة الأولى الحملة الانتخابية، وألقت خطابات في تجمعات حاشدة لمحاربة خصم زوجها الجمهوري، رونالد ريغان.

تراجع الاقتصاد الأمريكي

تلاشى نجم جيمي كارتر السياسي مع تراجع الاقتصاد الأمريكي وتدهور العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. هذه الحقائق، فضلا عن تداعيات أزمة الرهائن الإيرانية، تركته بنسبة تأييد بلغت 21٪. فاز بست ولايات فقط ومقاطعة كولومبيا في الانتخابات الرئاسية، ليصبح المجموع 49 صوتا انتخابيا مقارنة ب 489 صوتا لريغان. كان وقت كارتر في البيت الأبيض في نهايته.

تأليف كتاب السيدة الأولى من السهول

عندما عادت روزالين وجيمي كارتر إلى الحياة الخاصة بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 1981، استمرت في القتال من أجل المحتاجين.

كتبت روزالين كارتر سيرة ذاتية عام 1984، بعنوان “السيدة الأولى من السهول”، والعديد من الكتب الأخرى حول الصحة العقلية. في عام 1995 ، شاركت أيضا في تأليف “كل شيء تكسبه: الاستفادة القصوى من بقية حياتك” مع الرئيس السابق، حول وقتهما بعد مغادرة البيت الأبيض.

مركز كارتر لتعزيز السلام

في عام 1982، أنشأ كارتر مركز كارتر “لتعزيز السلام وأن يكون بطلا لحقوق الإنسان”، وفقا لموقعه على الإنترنت. وتمس المنظمة حياة الناس في 80 دولة حول العالم ببناء منازل للمشردين، ومساعدة المزارعين في الدول النامية، وتدريب الممرضات، والقضاء على مرض دودة غينيا، وهو عدوى طفيلية منهكة تنتشر عن طريق مياه الشرب الملوثة بيرقات الدودة.

في عام 1986 ، أثر المرض على 3.5 ملايين شخص سنويا في 21 دولة أفريقية ، ولكن بحلول عام 2017 ، انخفض بنسبة 99.99٪ ، إلى 30 حالة فقط ، وفقا لمركز كارتر.

أصبح كارتر أيضا أبرز مؤيدي Habitat for Humanity ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لإنشاء مساكن ميسورة التكلفة. وقد ساعدوا شخصيا في بناء وتجديد وإصلاح 4,390 منزلا في 14 دولة، وفقا للمنظمة، التي وصفت أيضا جيمي وروزالين كارتر بأنهما “من أبرز العاملين في المجال الإنساني في العالم”.

مقابلة روزالين كارتر مع مجلة parade

وقالت روزالين في مقابلة عام 2013 مع مجلة parade : “آمل أن أكون قد ساهمت بشيء في مجال الصحة العقلية لكنني آمل أن يفكر الناس – لقد أتيحت لي العديد من الفرص الرائعة، وحاولت الاستفادة منها.”