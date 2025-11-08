وظائف حكومية شاغرة ونوعية في السعودية

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) في السعودية عن 161 وظيفة حكومية جديدة في تخصصات نوعية تجمع بين التقنية والإدارة والطب والتعليم ضمن عقود مرنة تستهدف الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة.

وتشمل القائمة بحسب وسائل إعلام محلية، 6 جهات حكومية تتصدرها:

–وزارة النقل والخدمات اللوجستية

–وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

–الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

-الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

-صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

–جامعة جدة

ويأتي الإعلان ضمن خطة الجهات الحكومية لرفع كفاءة التوظيف واستقطاب المواهب السعودية في ظل التحول الوطني الشامل لرؤية السعودية 2030.

وظائف من المستقبل

هذه ليست مجرد وظائف تقليدية. فالوظائف الجديدة تشمل مسميات عصرية مثل:

أخصائي أمن سيبراني، وأخصائي ذكاء أعمال، ومصمم نظم، ومهندس شبكات، وأخصائي تواصل داخلي، ومدير أداء مؤسسي، وأخصائي استمرارية أعمال.

وجميعها أدوار تمهد لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الذكي المعتمد على التحليل الرقمي وإدارة البيانات.

وحظي القطاع الصحي بالنصيب الأكبر، إذ أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حاجتها إلى 137 وظيفة تمريض في الظهران بالمنطقة الشرقية، إلى جانب وظائف للأطباء النفسيين، في خطوة ضخمة في مجال التمريض العسكري.

وتُوزع الوظائف على مدن الرياض، والظهران، وجدة، لتتيح للباحثين عن عمل خيارات أوسع بحسب تخصصاتهم ومواقعهم الجغرافية.

ويُتاح التقديم عبر منصة جدارات (jadarat.sa)، التي تمكّن المستخدم من:

-إنشاء ملف تعريفي موحد.

-التقديم على الوظائف الحكومية إلكترونياً.

-متابعة الطلبات ومواعيد المقابلات دون مراجعات ورقية.

المدن

الرياض والظهران وجدة

الجهات المعلنة

6 وزارات وهيئات حكومية

عدد الوظائف

161 وظيفة

القطاعات

التقنية – الإدارية – الصحية – الإعلامية – التعليمية