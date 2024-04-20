كيف وصف وزير المالية السعودي وضع الاقتصادي العالمي؟

في تصريحات أدلى بها وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة أفضل مما كان متوقعًا قبل عام، مركدًا على ضرورة دعم الدول المنخفضة الدخل.



وأشار إلى أن هذا يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية العالمية”، مؤكدًا على أنه من الضروري تقديم الدعم للدول المنخفضة الدخل التي تواجه صعوبات مماثلة، قائلًا: “من الضروري أن نعمل على الدعم المستمر لتلك الدول، بما في ذلك تعزيز البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لهذه الدول”.

كما أكد الوزير، على استمرار دعم المملكة للبرامج التمويلية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدول المنطقة، مع التركيز على تعزيز الجهود المبذولة في تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.

وفيما يتعلق بمسألة ضائقة الديون للدول منخفضة الدخل، شدد الجدعان على أهمية اتخاذ تدابير استباقية، مثل تقديم المساعدة الفنية وتعزيز القدرات، للحد من مخاطر التراكم الديوني وضمان استدامته.

علاوة على ذلك، أكد وزير المالية السعودي على ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات الكبيرة مثل التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية تتطلب استجابة عالمية مشتركة بمنهجيات متعددة.

يذكر أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهدت مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الرئيسية وسبل تعزيز التعاون المالي الدولي.

شاركت اليوم، على هامش #اجتماعات_الربيع في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، وأكدت أهمية تطبيق سياسات مالية فعالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل الظروف الحالية غير المستقرة.… pic.twitter.com/sxnhbFhQW6 — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) April 18, 2024