أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على استمرارية جهود المملكة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي، مع التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج العربي لمواكبة التحديات والتغيرات العالمية المتسارعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الرابعة، و الذي يعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، مؤكدًا على جهود المملكة ودول الخليج في تنويع مصادر الاستثمار كجزء من استراتيجية تعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في المنطقة.

ورغم وجود جوانب سلبية لربط العملات الخليجية بالدولار، إلا أن الجدعان أكد على الفوائد العديدة لهذا النظام، منها الاستقرار وتقليل مخاطر المستثمرين.

كما أكد في كلمته أن الاقتصاد السعودي يسير بثبات نحو الاستدامة، مشيراً إلى النمو المطرد الذي شهدته المملكة في الفترة الأخيرة، حيث أن نسبة الناتج المحلي في السعودية قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 15% منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس التحولات الإيجابية في البنية الاقتصادية للمملكة، منوهًا بالجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الاقتصاد السعودي.

يأتي هذا في سياق جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الرؤية هو زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ضوء ذلك، قال الجدعان: “نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا عندما يتعلق الأمر بإيراداتنا النفطية، وحالياً 37% من إيرادات الميزانية يأتي من مصادر غير نفطية مما يظهر نجاح الجهود التي بذلت في تعزيز هذه القطاعات.”

كما أشار الوزير إلى أن السعودية خفضت إنتاج النفط بنسبة 7%، مما يعكس التزامها بتنويع مصادر الدخل.

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أوضح الجدعان إلى أن السعودية متحفظة للغاية في توقعاتها، حيث أن 37% من إيرادات الميزانية حاليًا يأتي من مصادر غير نفطية، مؤكداً على أهمية العمل على استدامة نمو القطاع السياحي في المملكة، ضمن جهودها في تنويع الاستثمارات.

وأضاف: نقترب بثقة وإصرار من تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بالتخفيض في معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل، ونسعى جاهدين لرفع دور القطاع الخاص في سوق العمل. لقد وضعت المملكة سياسات متينة تعزز الاستمرارية واستدامة الاقتصاد، ولقد حققنا نجاحًا ملحوظًا في تنويع مصادر العائدات.

تحدث سعادة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إلى محاورتنا @Joumannatv حول إنجازات المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية عام 2030 ومن بينها تقليل نسبة البطالة وزيادة نسبة التشغيل خلال جلسات #منتدى_قطر_الاقتصادي pic.twitter.com/CEvi06PHqI — QatarEconForum (@QatarEconForum) May 14, 2024