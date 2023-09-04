ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات تنشئ هيئة اتحادية لـ “اليانصيب” و “الألعاب التجارية”

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
ليانصيب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب.

وتم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي.

وأعرب مولاي عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.

اليانصيب


ويرأس مجلس الإدارة جيم مورين، الذي أعرب عن سعادته بتعيين كيفن مولاي، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات.

كيف ستنظم الهيئة صناعة “اليانصيب”


وستقوم الهيئة بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.

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