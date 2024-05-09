حظر الرقائق الأمريكية لـ”هواوي”.. نيران صديقة تحرق توقعات “إنتل”

تتوقع شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة “إنتل“، تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي عن منتصف نطاق توقعاتها السابقة، بسبب الحظر الأمريكي الجديد على صادرات رقائق الجيل الرابع للاتصالات إلى شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، إلغاء بعض التراخيص الخاصة بتصدير الرقائق لشركة “هواوي” (Huawei) الصينية الموضوعة تحت العقوبات.

تراجع إيرادات إنتل بعد حظر تصدير الرقائق لـ “هواوي”

وأشارت “إنتل”، في تقريرها إلى أن الوزارة أبلغتها الثلاثاء، بتغيير في التراخيص، وهو الأمر الذي أثر على تصدير “السلع المتعلقة بالمستهلك إلى عميل في الصين، ويسري على الفور”.

ولم تذكر إنتل اسم شركة “هواوي” بشكل صريح في التقرير.

وقالت “إنتل”، إن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 ستظل تقع ضمن النطاق الأصلي الذي حددته، والذي يتراوح بين 12.5 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار، ولكن أقل من نقطة المنتصف، في حين تتوقع زيادة الإيرادات والأرباح خلال العام الحالي ككل مقارنة بالعام الماضي، وفق بيان للشركة نقلته بلومبرغ.

إلغاء تراخيص تصدير رقائق كوالكوم وإنتل

وألغت الحكومة الأمريكية، التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والهواتف الذكية الصينية العملاقة “هواوي”، بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي كوالكوم، وإنتل، الأمريكيتين.

وقال ميشيل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لوكالة بلومبرغ للأنباء، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأمريكية إلى الشركة الصينية.

من ناحيتها أكدت وزارة التجارة الأمريكية، فقط، سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة ” Huawei”، لكنها لم تحدد الشركات المعنية.

ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص.

اتهامات أمريكا إلى “هواوي”

وتتهم الحكومة الأمريكية، شركة “هواوي”، بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة التي تنتج معدات الاتصالات والهواتف الذكية تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر مطلعة القول إن سحب تراخيص التصدير إلى ” Huawei”، سيؤثر على مبيعات الولايات المتحدة من الرقائق المستخدمة في الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر المحمول التي تنتجها الشركة الصينية.

وفي حين قد لا يؤثر قرار الحظر على كمية كبيرة من الرقائق، فإنه يؤكد إصرار الحكومة الأمريكية على الحد من حصول الصين على مجموعة واسعة من تكنولوجيا أشباه الموصلات.

دراسة فرض عقوبات على 63 شركات صينية

كما يدرس المسؤولون الأمريكيون فرض عقوبات على 63 شركات صينية يشتبه في قيامها بتوريد رقائق مدرجة على قوائم الحظر الأمريكية إلى “هواوي”.

وقبل بدء تعاملات البورصة الأمريكية اليوم تراجع سعر سهم إنتل بنسبة 2.5% إلى 29.91 دولار.

كما تراجعت أسهم الشركات المنافسة مثل كوالكوم، وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي)، وإنيفيديا كورب، بسبب قرار الحظر الأمريكي.

حرب الرقائق التجارية بين واشنطن وبكين

وتم إدراج شركة “هواوي”، على القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة منذ عام 2019، مما يحد من قدرتها على شراء قطع الغيار من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة.

ومنذ ذلك الحين، زادت التوترات بين واشنطن، وبكين، مع تنافسهما في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخاصةً في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أنشأت أمريكا قواعد تهدف إلى تقييد تدفق الرقائق المتقدمة التي يمكن استخدامها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وتدرج شركة إنتل “التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين” وكذلك “التوترات المتزايدة بين البر الرئيسي للصين وتايوان” باعتبارها مخاطر على أعمالها.

وتقوم شركة كوالكوم أيضًا بتزويد شركة Huawei بالرقائق، وحذرت سابقًا من أنها “لا تتوقع تلقي إيرادات المنتج من شركة Huawei بعد العام التقويمي الحالي”، نظرًا للتقارير في ذلك الوقت التي تفيد بأن وزارة التجارة كانت تفكر في قطع تراخيص جديدة للمبيعات لشركة Huawei.