هل يجبر التضخم البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؟

اقترح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي قد يتعين عليه البقاء عند ذروته لفترة من الوقت لخفض التضخم المرتفع باستمرار.

وفي خطاب ألقاه، قال جيفرسون إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام. لكنه أغفل الإشارة إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل والتي كان قد أدرجها في خطاب سابق في فبراير/شباط.

وبدلاً من ذلك، قال إن توقعاته هي أن التضخم سوف يهدأ حتى مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “ثابتا عند مستواه الحالي”.

إبطاء التضخم عند المستهدف

وأضاف جيفرسون أنه إذا ثبت أن التضخم المرتفع أكثر ثباتا مما يتوقع، “سيكون من المناسب” إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي “لفترة أطول” للمساعدة في إبطاء التضخم إلى المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة، والذي تم قياسه على أساس سنوي، 3.5% مؤخرا.

ويبدو أن تصريحات جيفرسون تفتح الباب أمام احتمال أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته، التي صدرت في اجتماعه الأخير بشأن السياسة في مارس/آذار، والتي تفيد بأنه سينفذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام على سعر الفائدة القياسي.

في فبراير/شباط، قال جيفرسون إنه إذا استمر التضخم في التباطؤ، “فمن المرجح أن يكون من المناسب” أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة “في وقت ما هذا العام” وهي اللغة التي استخدمها جيروم باول رئيس البنك أيضا.

الاقتصاد الأمريكي يحافظ على قوته

استجاب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الاقتصاد لا يزال قويا وأن التضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه من خلال التأكيد على أنهم لا يرون ضرورة ملحة لخفض سعر الفائدة القياسي في أي وقت قريب.

توقع بعض المتداولين في وول ستريت منذ فترة طويلة أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه في يونيو/حزيران، لكنهم الآن لا يتوقعون التخفيض الأول قبل سبتمبر/أيلول.

يوم الإثنين، ذكرت الحكومة أن مبيعات التجزئة قفزت الشهر الماضي، في أحدث علامة على أن نمو الوظائف القوي وارتفاع أسعار الأسهم وقيم المنازل يغذي الإنفاق الأسري القوي.

يمكن للإنفاق الاستهلاكي القوي أن يبقي التضخم مرتفعا لأنه قد يدفع بعض الشركات إلى فرض رسوم أعلى، مع العلم أن الكثير من الناس سيدفعون أسعار أعلى، وفقا لأسوشيتد برس.

وفي كلمته، قال جيفرسون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدر أن مقياس التضخم المفضل لديه، والذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، ارتفع في مارس إلى 2.7% عن العام السابق، مرتفعا من 2.5% في فبراير/شباط.

ومثل هذه الزيادة من شأنها أن تعكس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم متابعته على نطاق واسع، والذي ارتفع إلى 3.5% في مارس/آذار، من 3.2%.

وقال جيفرسون: “بينما شهدنا تقدما كبيرا في خفض التضخم، فإن مهمة استعادة التضخم بشكل مستدام عند مستوى 2% لم تكتمل بعد”.