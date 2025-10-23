هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطن السعودي؟

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن وجود مخالفات مرورية على المواطن السعودي لا يمنعه من السفر خارج المملكة موضحة أن هذه المخالفات لا تُعدّ من الإجراءات المقيدة للخروج أو العودة.

وجاء ذلك في ردّ رسمي عبر حساب الجوازات السعودية في منصة إكس على استفسار مواطنة تساءلت عمّا إذا كانت المخالفات المرورية قد تؤثر على إمكانية السفر، لتوضح الجهة المختصة عن “المخالفات لا تمنع المواطن من السفر”.

وتؤكد الجوازات في الوقت نفسه أهمية التأكد من صلاحية جواز السفر وسداد الرسوم النظامية قبل السفر، مشددة على أن المخالفات لا تعيق المغادرة.

ويعكس هذا التوضيح سرعة تجاوب الجوازات وتكامل الخدمات الرقمية الحكومية التي أصبحت منصات التواصل إحدى واجهاتها الرسمية للتفاعل المباشر مع المواطنين والمقيمين، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومة من مصدرها الرسمي.

وكان أريبيان بزنس تواصل عدة مرات مع منصات رسمية في المملكة، وتلقى ردوداً سريعة توضح استفساراته.

المقيمون في المملكة

في سياق منفصل، طالبت الجوازات السعودية، عبر تغريدة مساء أمس الأربعاء، المقيمين في المملكة التأكد قبل السفر من إصدار التأشيرة الازمة وسريان وثيقة السفر والالتزام بشروط دخول بلد المقصد.