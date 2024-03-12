هل تصبح برلين “عاصمة الحشاشين” في أوروبا؟.. سياسي ألماني يجيب

شن سياسي ألماني هجوما شديدا على القانون الجديد الذي يسمح بالاستخدام الترفيهي لمخدر الحشيش في الدولة الأوروبية، ووصفه بأنه “خاطئ وخطير”.

وطالب كلاوس هوليتشيك، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في برلمان ولاية بافاريا، بأخذ عينات من الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، لتقييم سلوك استهلاك الحشيش بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

واعترض كلاوس هوليتشيك على قانون تقنين الحشيش، قائلا “لا أريد أن تكون ألمانيا عاصمة للحشاشين في القارة العجوز”.

وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أكد كلاوس هوليتشيك أن دماغ الإنسان يظل ينضج حتى سن 25 عاما، وأن تناول الحشيش من قبل الشباب قبل هذه الفترة قد يؤثر على الصحة العقلية.

وأيد البرلمان الألماني قانونا جديدا يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش، وسيصبح تدخين الحشيش في العديد من الأماكن العامة قانونيا اعتبارا من 1 أبريل/نيسان.

يُسمح بحيازة ما يصل إلى 25 غراما، في الأماكن العامة، وفي المنازل الخاصة، سيكون الحد القانوني 50 غراما.

وبالفعل، فإن الشرطة في بعض أجزاء ألمانيا، مثل برلين، غالبا ما تغض الطرف عن التدخين في الأماكن العامة، على الرغم من أن حيازة المخدر للاستخدام الترفيهي غير قانوني ويمكن مقاضاته.

ويقول وزير الصحة كارل لوترباخ، الذي يحرض على الإصلاحات، إن استخدام الحشيش بين الشباب يتزايد منذ سنوات على الرغم من القانون الحالي.

فهو يريد تقويض السوق السوداء وحماية المدخنين من الحشيش الملوث وخفض تدفقات الإيرادات لعصابات الجريمة المنظمة. لكن مقاهي الحشيش القانونية لن تظهر فجأة في جميع أنحاء البلاد.

احتدمت المناقشات حول إلغاء تجريم الحشيش لسنوات في ألمانيا، حيث أعربت مجموعات الأطباء عن مخاوفها بشأن الشباب، وقال المحافظون إن التحرير من شأنه أن يغذي تعاطي المخدرات.

وبعد جلسة عاصفة في البوندستاج البرلمان الألماني في فبراير/شباط الماضي، تم التصويت في النهاية بأغلبية 407 أصوات مقابل 226.

ونقلت بي بي سي، عن سيمون بورشاردت، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، قوله لأعضاء البرلمان إن الحكومة مضت قدما في تطبيق “قانونها المشوش وغير الضروري على الإطلاق” بغض النظر عن تحذيرات الأطباء والشرطة والمعالجين النفسيين.

كما هو الحال في كثير من الأحيان في ألمانيا، فإن القانون الذي وافق عليه النواب معقد.

سيظل تدخين الحشيش في بعض المناطق، مثل بالقرب من المدارس والملاعب الرياضية، غير قانوني. والأهم من ذلك، أنه سيتم تنظيم السوق بشكل صارم.

تم إلغاء الخطط الأصلية للسماح للمحلات التجارية والصيدليات المرخصة ببيع الحشيش بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة في الصادرات.

وبدلا من ذلك، ستقوم نوادي الأعضاء غير التجارية، التي يطلق عليها اسم “نوادي الحشيش الاجتماعية”، بتنمية وتوزيع كمية محدودة من المخدر.

سيكون لكل نادي حد أقصى يبلغ 500 عضو، ولن يُسمح باستهلاك الحشيش في الموقع، وستكون العضوية متاحة فقط للمقيمين الألمان.

سيتم أيضا السماح بزراعة الحشيش الخاص بالشخص، مع السماح بما يصل إلى 3 نباتات للماريجوانا لكل أسرة.

وهذا يعني أن ألمانيا قد تكون في موقف متناقض بالسماح بحيازة كميات كبيرة من المخدر، مع جعل شرائه صعبا في الوقت نفسه.

وسيستفيد المدخنون المنتظمون، لكن المستخدمين العرضيين سيواجهون صعوبة في شرائه بشكل قانوني وسيتم استبعاد السياح. ويقول المنتقدون إن هذا سيغذي السوق السوداء ببساطة.

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تريد الحكومة تقييم تأثير القانون الجديد، وإدخال البيع المرخص للقنب في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، يقول المحافظون المعارضون إنهم إذا انضموا إلى الحكومة العام المقبل، فسوف يلقون القانون بالكامل. ومن غير المرجح أن تصبح ألمانيا بمثابة أمستردام الجديدة لأوروبا في أي وقت قريب.