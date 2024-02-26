تضم 340 ألف مليونير.. الفقر يلتهم 23% من سكان نيويورك

ارتفع معدل الفقر في مدينة نيويورك بمقدار نصف مليون شخص بين عامي 2021 و2022، ليصل إجمالي عدد السكان الذين يعيشون ضمن مستوى الفقر إلى 2 مليون شخص.

يتناقض هذا الارتفاع مع مكانة مدينة نيويورك باعتبارها المدينة التي تضم معظم أصحاب الملايين على مستوى العالم، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة روبن هود، وهي مؤسسة خيرية لمكافحة الفقر، ومركز الفقر والسياسة الاجتماعية بجامعة كولومبيا.

وقال التقرير إن نحو 23% من إجمالي سكان المدينة، الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين نسمة، يعيشون في حالة فقر ويعتبروا من ذوي الدخل المنخفض.

وبلغ مقياس الفقر الذي يتضمن الإعفاءات الضريبية والمزايا غير النقدية كدخل، لأسرة مكونة من 4 أفراد في المدينة 43890 دولارًا في عام 2022، وفقًا للتقرير.



ماذا يعنى معدل الفقر في نيويورك؟



وفقا صندوق مدينة نيويورك، وهو مؤسسة ربحية تهدف لتحسين نوعية الحياة لجميع سكان نيويورك، فإن من لا يستطيع دفع تكاليف السكن والغذاء والرعاية الصحية والنقل في جميع أنحاء المدينة بشكل مريح، يدخل ضمن معدل الفقر في المدينة.

وتحتاج الأسر في جميع أنحاء المدينة إلى جني ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويا، لتغطية تكاليف المعيشة، وفقا لمعيار تكلفة المعيشة الحقيقية لمدينة نيويورك (TCL)، وهو بديل لمقياس الفقر الرسمي الفيدرالي المعروف أيضًا باسم معيار الاكتفاء الذاتي الذي تم تطويره منذ عقدين من الزمن.

وفي المناطق الأكثر تكلفة، مثل مانهاتن السفلى، يحتاجون إلى جني ما لا يقل عن 150 ألف دولار سنويا.

وحسب المنطقة، كانت معدلات الفقر أعلى في برونكس وكوينز وبروكلين، كما أشار التقرير إلى وصول نسبة الفقر بين الأطفال إلى 25% خلال عام 2022.

وتتناقض هذه النتائج مع طبيعة المدينة التي تضم أعلى عدد من أصحاب الملايين في جميع أنحاء العالم، حيث يعيش في نيويورك أكثر من 340 ألف مليونير، خلال عام 2023، وفقًا لشركة Henley & Partners للأبحاث في لندن.

ويشير تقرير تتبع الفقر السنوي لعام 2023 إلى أكبر زيادة في نسبة الفقر خلال عام واحد بالمدينة منذ إطلاق الدراسة في عام 2012.

ريتشارد آر بويري جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، أعرب عن قلقه من ارتفاع نسبة الفقر بالمدينة، وخاصة بعد التقدم الذي حققته نيويورك للحد من الفقر في السنوات السابقة، من خلال الدعم المالي الذي انتهت صلاحيته في فترة الوباء.



وفي جميع أنحاء البلاد، انزلق حوالي 5 ملايين طفل إلى الفقر في عام 2022 بعد انتهاء تلك الائتمانات الموسعة والمدفوعات الشهرية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعزيز الائتمان الضريبي للأطفال في يناير الماضي؛ وهو الآن في انتظار اتخاذ إجراء في مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يتم إقراره.

وقال بويري في البيان الصحفي: “نحن نعلم أن الإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد بالكامل، وقسائم الإسكان، وإعانات رعاية الأطفال يمكن أن تنقل الملايين من الفقر والمصاعب. لكننا نفتقر إلى الإرادة لإبقاء هذه السياسات سارية المفعول”.