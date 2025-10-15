نمو كبير في فائض الميزان التجاري السعودي في يوليو

سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قدره 26.85 مليار ريال خلال شهر يوليو/تموز 2025 بنمو سنوي بلغت نسبته 53.4 بالمئة وبزيادة قدرها 9.35 مليارات ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2024 التي بلغ فيها الفائض 17.5 مليار ريال (حوالي 4.66 مليار دولار).

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر يوليو/تموز 2025 تحقيق الميزان التجاري نمواً شهرياً بنسبة 37.8 بالمئة، وبقيمة 7.36 مليارات ريال مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.49 مليار ريال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

التجارة الدولية

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في يوليو/تموز نحو 177.91 مليار ريال، توزّعت بين صادرات سلعية بقيمة 102.38 مليار ريال، وواردات بلغت 75.53 مليار ريال.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 19.02 مليار ريال، بنسبة 18.6 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نمواً سنوياً طفيفاً بلغ 0.6 بالمئة، ونمواً شهرياً بنسبة 5.1 بالمئة، في حين بلغت الصادرات البترولية 68.67 مليار ريال، لتشكّل 67.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، محققة نمواً شهرياً نسبته 6.2 بالمئة، على الرغم من تراجعها سنوياً بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمئة.

كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعاً كبيراً لتبلغ قيمتها 14.69 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي 111.3 بالمئة وشهري 53.8 بالمئة لتُمثل 14.4 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

الدول الآسيوية في صدارة المستوردين

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة 70.8 بالمئة وبقيمة 72.44 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 16.2 بالمئة، ثم الدول الأفريقية بنسبة 7.3 بالمئة.

وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 14 بالمئة وبقيمة 14.34 مليار ريال، تلتها الإمارات بنسبة 10.6 بالمئة ثم الهند بنسبة 9.4 بالمئة.

أما بالنسبة للصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال 31 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً بقيمة إجمالية بلغت 33.72 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 6.64 مليارات ريال، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة 4.78 مليارات ريال.