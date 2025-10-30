. .. by . ..

نمو الأنشطة الاقتصادية يرفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5%

حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.0% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2024

نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية رفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية
نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية رفع الناتج المحلي الإجمالي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، صباح اليوم الخميس، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025. ووفقاً للتقديرات، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.0% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.2%، والأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.5%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

وأظهرت التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2025، حيث سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.1%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 0.7% على أساس ربعي.

يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة.

