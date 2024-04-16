فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبيانات السوقدول

توقعات مرتفعة من البنك الدولي لنمو اقتصاد السعودية في 2025

أشار البنك الدولي في تقريره إلى نجاح المملكة العربية السعودية في احتواء معدلات التضخم، وذلك بفضل تبنيها لسياسات نقدية متشددة، إضافة إلى تقديم دعم كبير لقطاعات المواد الغذائية والطاقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

في تطور إيجابي للاقتصاد السعودي، أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2025. حيث أشار التقرير الأخير للبنك الدولي إلى توقعات نمو اقتصادي أعلى من المتوقع في السنوات القادمة.

ووفقًا لهذا التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.9% في عام 2025، بزيادة مقدارها 1.7% عن توقعات البنك السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.2%.

هذه التوقعات تأتي نتيجة للتحسن المستمر في عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأشار البنك الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.

كما وتوقع البنك أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموًا بنسبة 4.8% خلال العام الحالي، نتيجةً للسياسات التوسعية في المالية العامة. بالإضافة لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة خلال عام 2024 بنسبة 0.5%، مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8%.

و أظهر التقرير أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 2.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.1%. أي بفارق يبلغ 1.6 %، ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...