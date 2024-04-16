توقعات مرتفعة من البنك الدولي لنمو اقتصاد السعودية في 2025

في تطور إيجابي للاقتصاد السعودي، أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2025. حيث أشار التقرير الأخير للبنك الدولي إلى توقعات نمو اقتصادي أعلى من المتوقع في السنوات القادمة.



ووفقًا لهذا التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.9% في عام 2025، بزيادة مقدارها 1.7% عن توقعات البنك السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.2%.



هذه التوقعات تأتي نتيجة للتحسن المستمر في عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأشار البنك الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.



كما وتوقع البنك أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموًا بنسبة 4.8% خلال العام الحالي، نتيجةً للسياسات التوسعية في المالية العامة. بالإضافة لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة خلال عام 2024 بنسبة 0.5%، مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8%.



و أظهر التقرير أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 2.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.1%. أي بفارق يبلغ 1.6 %، ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية.