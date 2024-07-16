بوب مينينديز أول سيناتور أمريكي يدان بتهم فيدرالية مع رجلي أعمال مصريين

أُدين السيناتور بوب مينينديز بجميع التهم، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي، في محاكمة فساد فيدرالية ليصبح أول سيناتور يُدان بالعمل كعميل لجهة أجنبية وهي مصر، فيما كان ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي وجهت إليهم الاتهامات أيضًا، إلى جانب حكومتي مصر وقطر، بين المستفيدين المزعومين. كما أدين اثنان من هؤلاء المتهمين، وائل حنا وفريد ​​دعيبس، بجميع التهم التي يواجهونها. وسيصدر الحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول ويواجه عقودًا من السجن.

ونقلت تقارير صحفية أن السيناتور بوب مينينديز أدين بجميع التهم يوم الثلاثاء في محاكمته الفيدرالية بتهمة الفساد. وزعم المدعون الفيدراليون في نيويورك أن الديمقراطي من نيوجيرسي قبل مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى في شكل نقد وسبائك ذهب ومدفوعات رهن عقاري والمزيد في مقابل النفوذ السياسي للسيناتور.

تداولت هيئة المحلفين لمدة 13 ساعة تقريبًا على مدار ثلاثة أيام. وتمسك مينينديز بأنه غير مذنب في 16 تهمة فيدرالية بما في ذلك الرشوة والاحتيال والعمل كعميل أجنبي وعرقلة العدالة. ودعا زعيم الأغلبية السناتور تشاك شومر إلى استقالته فور صدور الحكم.

وقال: “في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يتعين على السناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح بالنسبة لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، ويستقيل”.

وادعى المدعون أن مينينديز، البالغ من العمر 70 عامًا، “عرض سلطته للبيع” مقابل الذهب والمظاريف المحشوة بالمال والشيكات لزوجته مقابل وظيفة غير واردة وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة. وقال المدعون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على سبائك ذهب وأكثر من 400 ألف دولار نقدًا مخبأة في أماكن بما في ذلك السترات والأحذية في جميع أنحاء منزله. وقال المدعي الفيدرالي بول مونتيليوني خلال مرافعته الختامية في 8 يوليو/تموز: “لم يكن كافيًا أن يكون أحد أقوى الأشخاص في واشنطن. أراد روبرت مينينديز كل هذه السلطة وأراد أيضًا استخدامها لتجميع الثروات لنفسه وزوجته”.

وقال ممثلو الادعاء لهيئة المحلفين إن مينينديز وعد باستخدام سلطته لمساعدة مصر. ووفقًا للائحة الاتهام، تم التوسط في الترتيب من قبل هانا، رجل أعمال من نيوجيرسي وصديق زوجة مينينديز، نادين، التي قال ممثلو الادعاء إنها تلقت مساعدة السناتور في الحفاظ على احتكار اللحوم الحلال.

كما اتُهم مينينديز بتلقي سيارة مرسيدس بنز مكشوفة بقيمة 60 ألف دولار مقابل المساعدة في تعطيل قضية من قبل مكتب المدعي العام في نيوجيرسي. وقال ممثلو الادعاء إنه في ربيع عام 2019، سلم رجل أعمال آخر من نيوجيرسي، خوسيه أوريبي، الذي أقر بالذنب في القضية، نادين 15 ألف دولار نقدًا استخدمتها كدفعة أولى للسيارة. وأرسلت رسالة نصية إلى مينينديز، “تهانينا. نحن المالكين الفخورين لسيارة مرسيدس 2019″، وفقًا لممثلي الادعاء. وقال ممثلو الادعاء إن أوريبي استمر في سداد المدفوعات الشهرية.

كما يزعم المدعي العام في محاكمة الرشوة زعم المدعون أن السيناتور وعد رجل أعمال ثالث، دعيبس، بأنه سيتدخل في مقاضاة دعيبس الفيدرالية ومساعدة حكومة قطر من خلال دعم قرار مجلس الشيوخ الذي يمتدح الدولة. تم العثور على بصمات دعيبس على مظاريف النقود التي عُثر عليها في منزل مينينديز والأرقام التسلسلية على سبائك الذهب تتبعها إلى دايبس وهانا، وفقًا للمدعين العامين. خلال الشهرين من الشهادة، سمع المحلفون شقيقته تشرح سبب القبض على مينينديز مع حزم من النقود محشوة في سترته .

تعد هذه مرة يُتهم فيها السيناتور بالفساد، فقد انتهت لائحة الاتهام التي وجهت إليه في عام 2015 بمحاكمة مجهضة في عام 2018 بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن جميع التهم.