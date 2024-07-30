فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية.. إدراج ميناء جدة في بورصة لندن

ستشهد سلاسل توريد المعادن العالمية تحولاً كبيراً، حيث سيصبح ميناء جدة نقطة انطلاق لتداول وتوزيع المعادن الثمينة

فريق التحرير by فريق التحرير
ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن انضمام ميناء جدة الإسلامي إلى بورصة لندن للمعادن (LME). هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في قطاع الموانئ السعودي، حيث يصبح ميناء جدة مركزاً عالمياً لتداول المعادن الثمينة مثل النحاس والزنك.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تفتح المملكة أبوابها لاستثمارات ضخمة في قطاع التعدين، وتعزز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية.

وستشهد سلاسل توريد المعادن العالمية تحولاً كبيراً، حيث سيصبح الميناء نقطة انطلاق رئيسية لتداول وتوزيع المعادن الثمينة. كما سيساهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتقليل التكاليف، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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