ميزانية السعودية في الربع الأول من 2024.. الإيرادات تسجل 293.4 مليار ريال بزيادة 4%

كشفت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، عن بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2024.

ونقلت جريدة الرياض السعودية عن وزارة المالية، قولها إن الإيرادات في الربع الأول من 2024 سجل 293.4 مليار ريال، بزيادة 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

المصروفات السعودية خلال الربع الأول من 2024

وفقا لوزارة المالية السعودية بلغت قيمة المصروفات نحو 305.8 مليار ريال سعودي، بزيادة 8% مقارنة بالربع الأول من 2023، عندما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

وسجلت ميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2024 عجزا يصل إلى نحو 12.4 مليار ريال سعودي، مقارنة بنحو 2.9 مليار ريال، وأرجعت وزارة المالية زيادة العجز إلى الإنفاق التوسعي لتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

حجم الإيرادات غير النفطية

وفقا للبيانات الرسمية سجلت الإيرادات غير النفطية للسعودية خلال الربع الأول من 2024 نحو 111.51 مليار ريال، وزادت بنسبة 9%، مقارنة بنحو 102.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو 181.92 مليار ريال، في الربع الأول من 2024، وهو أعلى بنسبة 2%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث سجلت الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال.

وكشف بيان وزارة المالية عن مخصصات الحكومة للقطاعات في الربع الأول من 2024، حيث سجلت مخصصات القطاع العسكري نحو 49.30 مليار ريال، بينما بلغت مخصصات التعليم 51.59 مليار ريال، ووصلت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية إلى نحو 60.5 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الدين في نهاية الربع الأول من 2024 نحو 1115.8 مليار ريال، واستحوذت الديون الداخلية على 665 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الديون الخارجية نحو 450.8 مليار ريال.