أُعلِنَ اليوم، في بيان لوزارة المالية السعودية، أن إجمالي النفقات الفعلية في ميزانية العام 2023 بلغت 1.29 تريليون ريال، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية 1.21 تريليون ريال، مما يُشير إلى تسجيل عجز بقيمة 80 مليار ريال.



ووفقًا لتقرير الوزارة للربع الرابع من العام 2023، فقد بلغت الإيرادات غير النفطية ما يقارب 457.728 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالعام السابق. بينما تراجعت الإيرادات النفطية إلى 754.562 مليار ريال بنسبة 12 في المائة عن العام 2022.



وأشارت الوزارة في بيانها للربع الرابع من العام 2023 إلى أن النفقات بلغت في ذلك الربع ما يُقدَر بـ 394.979 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات 357.984 مليار ريال، مما يعني أن العجز بلغ 36.9 مليار ريال.



وفي ذات الفترة، شهدت الإيرادات النفطية نموًا بنسبة 28 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، لتصل إلى 249.211 مليار ريال، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المائة إلى 108.773 مليار ريال.



كما أعلنت ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 13%، مما يؤكد حرص الحكومة على، حماية المواطنين من موجة التضخم العالمية ، و تعزيز الإنفاق الاجتماعي، استمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن ، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي ، والارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

الميزانية الفعلية للدولة للعام 2023:



– الإيرادات: 1.212 تريليون ريال

– النفقات: 1.293 تريليون ريال

– العجز: 80 مليار ريال #الإخبارية pic.twitter.com/gs0vMKanmX — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 14, 2024