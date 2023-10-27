فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: “تاليس” توقع صفقة بـ 42 مليون دولار لتأمين موقع العلا التراثي

ستقوم “تاليس” بحماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية في العلا

فريق التحرير by فريق التحرير
موقع العلا التراثي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير مدينة العلا القديمة إلى مركز عالمي للثقافة والتراث. وفي إطار هذه الجهود، وقعت المملكة العربية السعودية مع مجموعة تاليس الفرنسية للتكنولوجيا صفقة شراكة بقيمة 42 مليون دولار لتأمين الموقع التراثي ومعالم مدينة العلا القديمة.

ومن خلال الشراكة، ستقوم “تاليس” بحماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية في العلا، عبر أحدث التقنيات الرقمية وأجهزة المراقبة والحماية.

وتشمل هذه التقنيات الكاميرات الحرارية وأجهزة التعرف على الوجه وأنظمة المراقبة عن بُعد.

موقع العلا التراثي

تقنيات متطورة في العلا

وقال وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لو دريان، رئيس شركة أفالولا الفرنسية الآن: “هذا التعاون هو تذكير بتميز شركاتنا الفرنسية في التقنيات المتطورة المصممة لتسهيل الإدارة المستدامة للمواقع التراثية”.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقعت اتفاقية الشراكة مع “تاليس” على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وفقاً لـ”واس”.

وسوف تدمج “تاليس” الحلول الأمنية والسلامة المتطورة في منصات الهيئة الرقمية؛ لتوفير المراقبة والسلامة على مدار الساعة في المواقع العامة والمباني التراثية والتاريخية.

موقع العلا التراثي
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فريق التحرير

فريق التحرير

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