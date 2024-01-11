موجة تسريح جديدة للعمالة في الشركات العالمية

مع توقعات استمرار مشاكل الاقتصاد العالمي في 2024، لا زالت العديد من المؤسسات المالية والشركات الدولية، ليس لديها استقرارا، ولا استثمار، ولا نمو، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من عمليات تسريح العمال.

وبعد تخفيض الوظائف على نطاق واسع في عامي 2022، و2023، بضغوط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، تستهدف العديد من الشركات الآن مشاريع وأقسامًا مختارة أثناء إعادة ترتيب أولويات مواردها.

في عام 2023 وحده، تم إلغاء ما لا يقل عن 62 ألف وظيفة من قبل 20 من أكبر البنوك في العالم، وفقا لتقديرات فايننشال تايمز، وهي واحدة من أثقل السنوات منذ الأزمة المالية 2007-2008، عندما تم إلغاء 140 ألف وظيفة.

توقعات تسريحات الموظفين في 2024

البداية من شركة أمازون، والتي أعلنت الأربعاء، بحسب مذكرة داخلية أطلعت عليها وكالة بلومبرغ، أنها ستسرح عدة مئات من الموظفين في عمليات البث والاستديوهات الخاصة بها، حيث تقوم الشركة بتمديد تخفيضاتها الهائلة في الوظائف على مدار العامين الماضيين حتى عام 2024.

وفي أحدث عمليات التسريح تقوم الشركة بإبلاغ الموظفين الذين يواجهون الخروج في Prime Video ، وAmazon MGM Studios في الأمريكتين، يوم الأربعاء، وفي معظم المناطق الأخرى بحلول نهاية الأسبوع.

أمازون تلغي 27 ألف وظيفة في 2023

وألغت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت العملاقة العام الماضي أكثر من 27 ألف وظيفة، كجزء من موجة من عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة بعد أن قام قطاع التكنولوجيا بتعيين موطفيين بكثافة خلال الوباء.

وقال مايك هوبكنز، نائب الرئيس الأول للشركة، للموظفين في مؤتمر صحفي: “لقد حددنا فرصًا لتقليل أو وقف الاستثمارات في مجالات معينة مع زيادة استثماراتنا والتركيز على مبادرات المحتوى والمنتجات التي تحقق أكبر تأثيرا”، وفق مذكرة اطلعت عليها رويترز.

وأنفقت الشركة بقوة في السنوات الأخيرة لتعزيز أعمالها الإعلامية، بما في ذلك صفقة بقيمة 8.5 مليارات دولار لشركة MGM، وحوالي 465 مليون دولار في الموسم الأول من فيلم “سيد الخواتم: خواتم القوة” على Prime Video في عام 2022.

من المقرر أيضا، أن تقوم خدمة Twitch التابعة لشركة أمازون بتسريح 500 موظف، أو حوالي 35٪ من قوتها العاملة، وفقًا لتقرير إعلامي يوم الثلاثاء.

وفي وول ستريت، ارتفعت أسهم الشركة، التي ارتفعت بأكثر من 80% العام الماضي، بنسبة 1.5% في تعاملات بعد الظهر.

خطة بلاك روك لتسريح الموظفين عام 2024

وفي سياق متصل، تعتزم شركة إدارة الأصول بلاك روك تسريح 600 من موظفيها، أي نحو 3% من إجمالي قوتها العاملة حول العالم، لكنها رغم ذلك تعتقد أن عدد موظفيها سينمو هذا العام مع تعيين موظفين جدد في وحدتي صناديق المؤشرات المتداولة والأسواق الخاصة.

وكتب كلامن الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، والرئيس روب كابيتو في رسالة بريد إلكتروني داخلية للموظفين، أن عام 2024 يقدم “مشهدًا مختلفًا تمامًا” يتطلب “من الشركات إعادة تخصيص الموارد”.

وألغت الشركة 500 وظيفة في يناير 2023، ثم خفضت المزيد في يونيو الماضي.

ويبدو أن هذه هي البداية فقط، حيث لا زالت العديد من الشركات العالمية تواجه المزيد من الضغوط لمواصلة خططها التقشفية عبر تقليص العمالة، بسبب الاضطرابات التي تواجهها الأسواق العالمية وتؤثر على أنشطتها الاستثمارية.