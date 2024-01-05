موانئ أبوظبي تطور مرافق بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، عقداً لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ.

ويأتي هذا العقد في إطار التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجال النقل البحري، ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة محطات الركاب والسفن السياحية في البحر الأحمر، بما يسهم في زيادة سياحة الكروز في المنطقة.

وأعرب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن سعادته بهذا التوقيع، مؤكداً أن ذلك سيساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم السياحة في المنطقة.

وأكد أحمد المطوعن الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هذا العقد يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها خلال الفترة القادمة.